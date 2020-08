Ludovic Orban, dupa ce Parlamentul a respins OUG privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii : "Singura formatiune care a facut ceva pentru alocatiile copiilor a fost PNL"

"Astept sa vedem legea. In functie de modul in care s-a derulat proecdura, in functie de elementele pe care le vom identifica vom lua o decizie. Cand vom stabili o pozitie oficiala, o vom comunica. Din punctul nostru de vedere noi am asigurat aceste lucruri si anume dublarea alocatiilor, noi am facut-o etapizat pentru ca a fost facuta in functie de evolutiile bugetului, impactului bugetar. Reamintesc ca problema alocatiilor pentru copii a fost o cenusareasa pentru PSD in ultimii 20 de ani. Singura formatiune care a facut ceva pentru alocatiile copiilor a fost PNL . Disperat ca pierde voturi si ca pierde majoritate in Parlament, au stabilit o dublare a alocatiilor, fara niciun fel de fundament, fara nici un fel de analiza asupra evolutiilor economie. Noi ne-am propus sa cresterem alocatiile in 5 trepte. Va fi facuta cu 20% o crestere in luna septembrie", a declarat Ludovic Orban joi, dupa intalnirea la sediul MAI unde au fost discutii despre regulile de protectie in campanie si la alegerile locale.Despre cresterea pensiilor, premierul a reamintit ca PNL a efectuat cea mai mare crestere a punctului de pensie, intr-o perioada economica nefavorabila generata de epidemia de coronavirus "Decizia noastra a fost aceea de a creste pensiile, punctul de pensie cu 14%. Ca valoare efectiv a cresterii punctului de pensie e cea mai mare crestere a punctului de pensie. Ganditi-va ca marirea alocatiilor si a punctului de pensie o luam intr-o perioada in care economia se confrunta cu o contractie. Suntem singura tara unde se cresc pensiile. In niciun caz, in Germania, daca au crescut nu au crescut cu 14%", a conchis Orban.Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.Ministrul de Finante, Florin Citu , afirma ca alocatiile copiilor vor creste, dar in etape. "Alocatiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac. Alocatiile vor fi dublate, bineinteles, esalonat, pe etape, dar vor fi dublate", a adaugat Citu.Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat joi ca va fi respinsa de Legislativ si ordonanta care mareste pensiile cu un procent sub 40%.