Ludovic Orban: E un fel de carantina, sunt restrictii de circulatie pe timpul noptii

Premierul Ludovic Orban a declarat, la Digi 24, ca toate masurile anuntate joi seara vor fi valabile incepand de luni, aratand ca acestea au fost luate pe baza evaluarilor facute de specialisti."A crescut ferocitatea, virulenta in transmiterea virusului, riscul de infectare este crescut si trebuie sa tinem cont si de acest aspect in masurile pe care le luam. Va spun sincer: ma doare inima, eu tin la libertate. Pe de alta parte, cand pui in balanta viata omului cu niste restrictii care nu afecteaza economia in ansamblul sau, afecteaza unele domenii, normal ca e mai importanta sanatatea oamenilor. (...) Suntem efectiv obligati sa luam aceste masuri pentru ca altfel riscam sa creasca foarte mult numarul infectarilor si orice persoana care este infectata este o persoana care este supusa unui risc. Sunt estimari pesimiste si estimari optimiste, este cert ca, la cum evolueaza raspandirea virusului, este absolut necesara luarea acestor masuri", a explicat Orban.El a facut referire la unele restrictii, aratand ca au fost studiate si modelele adoptate de alte tari."Pe de o parte sunt masuri de protectie, cum e obligativitatea portului mastii (...), este o masura pe care nu am instituit-o numai noi, noi am incercat sa o instituim gradual, se pare ca nu e suficient", a declarat Orban.In ceea ce priveste programele de lucru, acesta a precizat ca prefectul si ITM vor discuta cu angajatorii pentru a face un "plan de etapizare" privind inceperea activitatii salariatilor.In privinta scolilor, primul ministru a precizat ca trecerea la scenariul online este legata de doua motive: siguranta copiilor si faptul ca persoanele tinere sunt asimptomatice, dar transmit mai departe virusul."Practic noi trebuie sa actionam asupra a doua categorii: persoanele de contact care pot fi identificate in anchetele epidemiologice si pot fi izolate, pe de alta parte exista persoane intr-un numar destul de mare care sunt asimptomatici, care nici macar nu cer diagnosticarea. Sunt multi, un procent semnificativ de persoane care sunt asimptomatice, ca sa reduci transmiterea virusului de catre asimptomatici trebuie sa iei astfel de masuri. (...) Sunt necesare astfel de masuri suplimentare", a explicat primul ministru.Premierul a explicat si care au fost motivele care au stat la baza restrictionarii circulatiei pe timp de noapte, aratand ca sunt multe zone in care se fac petreceri sau adunari de persoane. El a precizat ca masura a fost aplicata si in alte tari si a dat unele rezultate."Ce nu inteleg foarte multi tineri, ca asta e o chestiune de responsabilitate: un tanar este mai putin in pericol daca se infecteaza, in schimb duce boala acasa si poate sa duca boala celor pe care ii iubeste", a subliniat Orban."E un fel de carantina, sunt restrictii de circulatie pe timpul noptii" a spus Orban, mentionand ca farmaciile, benzinariile vor ramane deschise.El a aratat ca pe timp de noapte restrictiile vor incepe "probabil la ora 22-23" si vor fi ridicate la orele 5 sau 6 dimineata si vor fi valabile in toata tara, cei care nu respecta restrictia urmand a fi amendati. Orban a aratat ca "va fi o declaratie, probabil, pe proprie raspundere" pentru circulatia pe timp de noapte si ca este posibil ca aceasta sa fie valabila si online."Incercam sa vedem cum o sa reglementam, astfel incat sa nu fie neaparat pe hartie", a precizat seful Gvernului.Ludovic Orban a aratat ca Romania este pe locul 17 dintre tarile UE ca nivel de infectare."Asistam la un val epidemic doi care a afectat toate tarile europene, Romania nu se afla pe primele locuri", a declarat Orban.