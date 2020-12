Ludovic Orban: Este exclus sa guverneze PSD. Au fost 7 ani, intr-o perioada de crestere economica constanta, au risipit oportunitati uriase

"In 2016 oamenii au votat PSD pentru ceva si au primit altceva in schimb. Dupa trei ani de zile am reusit sa oprim guvernarea PSD care literalmente facea rau Romaniei, asta este adevarul, din toate punctele de vedere (...) si am guvernat Romania intr-o perioada de criza grava, criza pandemica, criza economica, seceta. (...) Va dati seama ca sunt alegeri, guvernul se va forma in functie de vointa oamenilor. Cum sa mai guverneze PSD? Este exclus sa guverneze PSD. Asta cred ca a spus-o asa, in gluma, sa arate ca noi suntem un guvern minoritar, eu va spun sincer, eu cunosc pulsul oamenilor, sunt in contact permanent cu oamenii. PSD nu mai are nicio sansa", a declarat Ludovic Orban, miercuri seara, intr-o emisiune la Romania Tv.Intrebat daca ar mai fi depus PNL motiunea de cenzura daca ar fi stiut ca urmeaza perioada de criza sanitara, liderul liberal a raspuns: "Cu siguranta si ne-am fi asumat raspunderea guvernarii".El a reafirmat decizia PNL de a "nu face niciun fel de discutii pentru o majoritate cu cei de la PSD"."Au fost 7 ani de zile, intr-o perioada de crestere economica constanta au risipit oportunitati uriase, resurse uriase, investitii majore care puteau fi facute la noi. Nu au utilizat fonduri europene, au alungat investitorii printr-un mesaj complet impotriva mediului de afaceri, au bulversat literalmente mediul economic", a adaugat premierul.Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partidul vizeaza sa obtina la alegerile parlamentare de duminica un scor de peste 35% care i-ar permite sa isi asume un Guvern minoritar."Daca acel sondaj va iesi asa cum credem si speram noi, cu un scor foarte bun pentru PSD, peste 35%, tinand cont si de redistribuiri - sa vedem cine nu intra in Parlament - poate ne apropiem de 40 dupa redistribuire. Sa vedem ce fac ceilalti si atunci politica de aliante sau poate fi un guvern minoritar cu sustinere parlamentara", a spis Tudose.CITESTE SI: