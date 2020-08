Ludovic Orban: "Evident ca vom creste deficitul bugetar, probabil va fi in jur de 8,5- 8,6. Vom avea un deficit bugetar dintre cele mai mici la nivel european"

Ludovic Orban a facut aceste afirmatii in timpul unei vizite in judetul Dolj, dupa vizita pe santierul Drumului Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 1."Evident ca vom creste deficitul bugetar, probabil va fi in jur de 8,5-8,6. Dati-mi voie sa va recomand sa urmariti evolutia deficitelor bugetare in toate tarile europene si sa vedeti ca vom avea un deficit bugetar dintre cele mai mici la nivel european. Sigur ca alte tari sunt in alta situatie.Germania, de exemplu, nu a mai inregistrat deficit cred ca de 10 ani si isi poate permite un deficit mai mare. Romania, in schimb a avut deficite succesive, a trebuit sa se imprumute, cei de dinaintea noastra s-au imprumutat de multe ori mai scump din cauza lipsei de credibilitate si sustenabilitatea unui deficit bugetar mai mare este extrem de dificila", a declarat premierul.Economia Romaniei ar putea scadea cu 3,8% in acest an, revizuita de la o scadere de 1,9% in scenariul precedent, in conditiile in care starea de alerta s-a prelungit si in prima jumatate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lenta decat se estimase initial, arata nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020."Deficitul bugetului general consolidat, in suma absoluta, calculat potrivit metodologiei nationale (cash) creste de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei acesta reprezentand 8,6% din PIB", se mentioneaza in proiect.