Ludovic Orban: Guvernul va ataca la CCR legea privind dublarea alocatiilor

"Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte proiecte care au fost adoptate de Parlament fara punctul de vedere al Guvernului si fara o incercare de colaborare si deja am castigat la Curtea Constitutionala cateva sesizari impotriva unor proiecte de lege adoptate la Parlament pentru ca ele nu au prevazut sursa de finantare si nu au practic posibilitatea efectiva de punere in practica", a spus Orban, intr-o conferinta sustinuta la sediul PNL dupa Biroul Executiv al partidului.El a aratat ca Guvernul va face aceasta sesizare la CCR.Camera Deputatilor a respins in luna mai OUG 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocatiilor copiilor la 1 august.