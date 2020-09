Ludovic Orban: "Inceperea scolii e o bucurie si pentru copii si pentru profesori, poate si pentru parinti"

"Copiii au nevoie de scoala. Daca acumulezi restante sau ai lacune in procesul de educatie iti poate afecta intelegerea in anii urmatori de scoala", a afirmat Orban, cerandu-i ministrului Educatiei, Monica Anisie , ca inspectoratele scolare sa intervina unde este nevoie, pentru a asigura masti, tablete, camere web."Totusi inceperea scolii e o bucurie si pentru copii si pentru profesori, poate si pentru parinti", a spus Orban."Din ce am vazut, in cea mai mare parte a scolilor sunt lucruri bune care s-au intamplat. Sigur, nu in toate scolile, depinde si de administratia locala, corpul scolar, dar sa cereti inspectoratelor scolare sa fie pregatite sa intervina exact acum am discutat, inclusiv prin constituirea de stocuri - tampon de camere web, masti. Trebuie verificat in ce masura colaborarea cu autoritatile locale functioneaza, in ce masura s-au implicat primarii.Am fost in multe judete si chiar am fost impresionat in unele comune, scoli care au luat masuri de siguranta foarte bine", a afirmat Ludovic Orban, la inceputul sedintei de Guvern de luni, adresandu-i-se ministrului Educatiei, Monica Anisie.El a continuat spunand ca se poate face fata oricarei situatii care apare."Copiii au nevoie de scoala. Intreruperea procesului de educatie afecteaza intreg procesul de educatie, ca daca acumulezi restante sau ai lacune in procesul de educatie iti poate afecta intelegerea in anii urmatori de scoala. Aici e important sa transmitem ca trebuie sa urmeze procesul scolar copiii, atat online, cat si in scoala. Totusi inceperea scolii e o bucurie si pentru copii si pentru profesori, poate si pentru parinti si cred ca incetul cu incetul trebuie sa asiguram o normalitate", a subliniat Orban.Anisie a spus ca va transmite mesajul sau tuturor inspectoratelor scolare."As face apel la parinti sa fie parteneri cu cadrele didactice", a adaugat Anisie."Si cadrele didactice trebuie sa fie intr-o comunicare permanenta cu parintii si sa ia lucrurile astfel incat sa functioneze normal", a completat Orban.