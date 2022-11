Premierul Ludovic Orban a afirmat, intrebat cum va reusi Guvernul sa puna in aplicare programul pentru transporturi, avand in vedere ritmul lent in care s-au construit autostrazi in Romania pana in prezent, ca "faptul ca nu s-a putut inainte nu inseamna ca nu se poate". Orban a explicat ca se va pune accent pe imbunatatirea procedurilor si pe incheierea de contracte cu "constructori seriosi".

"Faptul ca nu s-a putut inainte nu inseamna ca nu se poate. Foarte bine: prin obtinerea de resurse financiare, prin imbunatatirea tuturor procedurilor prin imbunatatirea managementului proiectelor si, evident, prin contracte facute cu constructori seriosi care sa aiba capacitatea sa isi finalizeze lucrarile in termenele prevazute in contract sau mult mai repede", a declarat Ludovic Orban vineri, intr-o vizita pe centura ocolitoare a municipiului Bacau, intrebat fiind cum va reusi Executivul sa puna in aplicare planul de construire a autostrazilor prevazut in Programul de guvernare propus de PNL.

Premierul i-a felicitat pe constructorii care realizeaza centura ocolitoare a municipiului Bacau, intrucat acestia au comunicat ca acest tronson de drum cu profil de de autostrada va putea fi dat circulatiei intre 27 noiembrie si 2 decembrie, desi termenul limita de finalizare a lucrarilor este luna ianuarie a anului 2022.

"Este cea mai buna veste pe care putem sa o dam romanilor, moldovenilor, pentru ca vorbim, practic, despre primul tronson de autostrada din regiunea Moldovei dat in trafic, cei 16 kilometri de autostrada, la profil de autostrada, din cei 31 de kilometri din centura Bacaului. Avem, asadar, o mobilizare exemplara pentru ca finalizam acest tronson inainte de termenul contractual, ianuarie 2022", a declarat, la randul sau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prezent in vizita pe centura ocolitoare a Bacaului.

Acesta a precizat ca, in luna noiembrie a anului trecut, acest obiectiv de investitii fusese realizat in proportie de 27%, fiind finalizat in doar un an.

"As vrea sa mai lamuresc un lucru, pentru ca am fost acuzati ca finantam acest obiectiv, ca am alocat prea putini bani in 2020. Vreau sa va spun ca am platit, pana in acest moment intr-un an de zile, 467 de milioane de lei in raport cu 126 cat au platit cei dinaintea noastra. Asadar, am platit toate certificatele intermediare de plata si vom plati absolut pana la ultimul leu tot ce avem de plata pentru acest obiectiv", a adaugat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a precizat ca, in conditiile in care in 2019 au fost "mari probleme", Guvernul a reusit sa deblocheze autorizatiile pentru toate sectoarele si sa inchida discutiile cu Comisia Europeana, primind aprobarea pentru 143 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pentru acest proiect de infrastructura.

"Vestile bune pentru Moldova nu se opresc aici. Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele patru tronsoane, anul viitor avem toate documentatiile, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, finalizate si scoatem la licitatie cele patru tronsoane", a adaugat ministrul.

Bode a precizat ca se intentioneaza finatarea autostrazii A7 din Programul National de Recuperare si rezilienta, "cea ce ne da incredere ca pana in 2026 vom receptiona aceste tronsoane".

Ministrul Transporturilor a anuntat ca pentru autostrada A13 Brasov - Bacau a fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea documentatiilor iar in cursul anului 2022 va fi scoasa la licitatie realizarea acestui obiectiv de infrastructura.

El sustine ca tronsoanele de autostrada sunt "complementare" si nu "in competitie unul cu celalalt". PNL propune, in Programul de guvernare pentru 2021 - 2024, finalizarea a peste 900 de kilometri de autostrada si drum expres.

