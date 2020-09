Ludovic Orban, intrebat daca exista vreun scenariu de revenire la starea de urgenta:"Situatia este sub control"

"Nu exista un astfel de scenariu. De cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar avem doua saptamani o tendinta de usoara descrestere a numarului de cazuri. Sigur, descresterea nu este asa cum ne-am dori-o, dar situatia este sub control".Premierul a afirmat ca a fost limitata raspandirea virusului."Am limitat raspandirea virusului, capacitatea de tratament nu este depasita, toate structurile sistemului de sanatate au posibilitatea si fac fata la situatia in care ne gasim. Deci, nu exista aceste ipoteze", a mai afirmat premierul.