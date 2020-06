Ludovic Orban, ironic la adresa social-democratilor: "Am gasit la Vatra Dornei o centrala termica pe gaz construita cu 15 ani inainte sa vina gazul. Asta e posibil doar sub guvernarea PSD"

Ziare.

Prezent sambata dupa amiaza la Vatra Dornei, unde a vizitat centrala termica a orasului, premierul Ludovic Orban a ironizat faptul ca la Vatra Dornei a fost construita, in urma contractarii unui credit de 85 de milioane de euro o centrala care functioneaza pe gaz natural desi orasul nu este racordat la o magistrala de gaze."S-a construit o centrala termica, care trebuia sa functioneze pe baza de gaz. Ei, asa ceva n-am intalnit, va spun sincer, in Romania, sa gasesc o centrala termica care sa fie construita cu 15 ani inainte sa vina gazul. Dar asta e posibil doar sub guvernarea PSD , sub presedintia unui Consiliu Judetean PSD" a afirmat prim-ministrul la finalul vizitei la Vatra Dornei.Acesta a promis investitii masive in dezvoltarea retelei de alimentare cu gaze naturale."Ceea ce vedeti astazi nu reprezinta niste exceptii. Obiectivul nostru este sa extindem retelele de gaz, magistralele astfel incat a permitem accesul la gaz pentru cat mai multe comunitati locale. Romania are gaz si cetatenii romani nu pot sa aiba acces la gaz. Gazul natural este important atat pentru mediu, cat si pentru buzunarul fiecarei familii, este necesar pentru proiecte de dezvoltare ale comunitatilor locale" a mai afirmat primul ministru.In contextul in care tot sambata a anuntat ca Guvernul va investi un miliard de euro din fonduri europene in dezvoltarea retelei de alimentare cu gaz natural, Ludovic Orban a precizat ca acesti bani vor fi alocati doar acelor localitati care au acces la magistrale."Miliardul de euro nu va fi alocat fara cap. Nu vom selecta localitati care prezinta solicitari de finantare care nu sunt in apropierea unor magistrale" a afirmat premierulOrban a semnat, sambata, contractul pentru realizarea unei conducte care sa asigure alimentarea cu gaz natural la Vatra Dornei. Acesta s-a aratat convins ca peste doi ani locuitorii din Vatra Dornei se vor incalzi cu gaz.Aproximativ 4.000 de apartamente din Vatra Dornei au in prezent sisteme de incalzire cu lemn si rumegus.