Ludovic Orban, mesaj catre ministri dupa noul record de cazuri de COVID-19: "Fara mila, fara menajamente pentru cei care incalca legea"

"Cresterea numarului de cazuri, a numarului de persoane diagnosticate pozitiv trebuie sa ne puna in garda, si va solicit fiecarui ministru sa sunati mobilizare generala in ministerele pe care le conduceti. Toate ministerele implicate in batalia contra Covid trebuie sa fie mobilizate la maximum, si sa utilizeze toate instrumentele legale aflate la dispozitie pentru a putea reduce numarul de persoane infectate", a spus Orban, la inceputul sedintei de guvern."Mesajul pe care il transmit e foarte simplu. Marea majoritate a cetatenilor sunt corecti, respecta regulile de protectie sanitara, din pacate avem o suma de agenti economici, de institutii si de cetateni care poate si datorita unei campanii de o agresivitate fara precedent de negare a virusului si de nesocotire a pericolului au ajuns in situatia de a ignora relulile pe care le-am stabilit", le-a mai transmis Orban ministrilor.Prim-ministrul le-a cerut membrilor guvernului sa arate hotarare in pedepsirea celor care incalca normele sanitare: "Transmit un mesaj simplu: fara mila, fara menajamente fata de cei care incalca legea si care incalca regulile de protectie sanitara. Toate institutiile cu atributii de control trebuie sa fie mobilizate in teren si sa controleze la sange unde trebuie respectate reguli si sa dicteze toate sanctiunile legale impotriva celor care le incalca. Vreau sa se inteleaga foarte clar ca toti agentii economici, toti actorii institutionali care sunt obligati sa organizeze activitatile intr-un mod responsabili pentru modul in care sunt respectate aceste hotarari", a mai declarat premierul.Premierul a subliniat ca in acest moment prioritatea zero o reprezinta masurile prin care sa se asigure respectarea regulilor de siguranta sanitara, si a sustinut ca acest lucru trebuie inceput chiar din institutiile publice."De asemenea solicitati raport zilnic din partea fiecarei institutii de control privitor la: personalul aflat in teren, mai scoteti-i din birouri pe cei obisnuiti sa stea pe la birou. Toata lumea care are atributii, pe teren. Raport zilnic privitor la controalele efectuate, situatia descoperita in teren, masurile dispuse pentru remedierea situatiilor, sanctiunile dictate de organele de control.Sigur ca toate institutiile cu atributii de control trebuie sa asigure respectarea regulilor si in alte domenii. In acest moment, prioritatea zero este controlul respectarii normelor de protectie sanitara, peste tot, in trasportul public, in metrou, la locul de munca. Si vreau sa incepeti cu institutiile pe care le conduceti. Am avut surpriza sa constat ca sunt functionari care nu respecta regulile. Frumusel, de 2,3 ori pe zi trimiteti oamenii sa verifice respectarea acestor reguli. Cine nu o face, sanctiune disciplinara si chiar amenda. Daca e necesar, puteti apela la politie. In primul rand noi noi suntem cei care trebuie sa respectam primii regulile", a mai declarat Ludovic Orban.