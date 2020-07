Ludovic Orban: "Nu ne dorim sa ajungem in situatia in care sa discutam de amanarea alegerilor"

"Nu ne dorim sa mai impunem nicio restrictie, nu ne dorim sa mai luam nicio masura care sa aiba vreun efect negativ asupra economiei. Economia reporneste, are nevoie de sustinere, oamenii au nevoie de locuri de munca, companiile trebuie sa functioneze, economia trebuie sa se dezvolte si nu ne dorim niciun fel de masura care sa aiba un impact negativ asupra economiei sau sa mai introducem vreo restrictie care sa limiteze drepturi", a spus seful Executivului. El a subliniat insa ca acest lucru depinde de respectarea regulilor si de oprirea raspandirii virusului.Intrebat sambata, 18 iulie, daca se impune amanarea alegerilor locale, in situatia in care numarul de cazuri nu este stabilizat, Orban a explicat ca problema se pune "daca derularea campaniei electorale si organizarea alegerilor creeaza un risc epidemiologic suplimentar sau nu".El a facut, in acest context, un apel catre toate formatiunile politice "sa nu mai faca campanie electorala pe tema epidemiei"."Avem nevoie de solidaritate, de mesaje coerente si de o mobilizare a tuturor liderilor politici si a tuturor formatiunilor politice, a tuturor primarilor, a tuturor reprezentantilor din institutii publice pentru a putea lupta contra acestei epidemii", a spus prim-ministrul. Astfel, alegerile se pot derula "in masura in care se constata ca nu exista riscuri suplimentare din punct de vedere epidemiologic"."Nu ne dorim sa ajungem in situatia in care sa discutam de amanarea alegerilor, dar daca va fi necesar suntem pregatiti pentru orice masura pentru a apara sanatatea populatiei", a punctat Orban.Premierul a vizitat sambata statiile de pompare de la Sultana si Faurei, din judetul Calarasi.