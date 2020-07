Ludovic Orban: Parca cineva vrea sa creasca numarul de cazuri. Nu am pretentia ca proiectul de lege initiat de guvern este perfect, dar este indispensabil

"Parca cineva vrea sa creasca numarul de cazuri, parca cineva vrea sa arate ca acest Guvern nu-si face treaba! Poate cineva sa fie atat de cinic? Daca exista astfel de oameni, acesti oameni nu-si iubesc tara!Noi am tratat cu maxima seriozitate aceasta pandemie, inca dinainte de a avea primul caz in Romania. Va aduceti aminte ca am fost facuti zdrente pentru masurile de izolare, de carantinare. Daca nu luam astfel de masuri era dezastru in Romania. Ganditi-va ca noua, pana in luna iunie ne-au intrat peste 1,7 milioane de oameni in tara.A fost o perioada extrem de complicata, inclusiv in ceea ce priveste gasirea specialistilor, pentru ca nu ne-am mai confruntat cu asa ceva. Deciziile au fost greu de luat!", a spus Ludovic Orban, la B1 TV."L-am vazut astazi pe domnul Cazanciuc care a criticat legea (privind carantina si izolarea - n.r). Legea care este in dezbatere in Senat este legea care a fost dezbatuta in Camera Deputatilor. In Camera Deputatilor si- a pus amprenta majoritatea din Camera Deputatilor, majoritatea PSD -Pro Romania - ALDE . Practic, Cazanciuc critica colegii lui din partid care au votat legea in forma in care a iesit din Camera Deputatilor", a declarat premierul Ludovic Orban.Acesta a precizat ca legea este indispensabila."Nu am pretentia ca proiectul de lege initiat de guvern este perfect, dar acest proiect de lege este indispensabil. Uitati-va ce se intampla, alte tari iau decizia de a introduce in carantina, in izolare cetatenii romani care se duc in tarile respective. Asta este cea mai buna dovada ca masura izolarii, masura carantinei, masura tratarii in spitale sau sub supraveghere medicala sunt masuri care exista in toate tarile europene. Cramponare asta de un discurs fara sens care nu are absolut niciun fel de logica pana la urma face rau Romaniei, face rau societatii in ansamblul sau", a mai declarat premierul.Potrivit acestuia, este evident ca avm de-a face cu un virus si este nevoie de masuri pentru a evita raspandirea lui."Sincer, nu pot sa inteleg aceste pozitii cand este de domeniul evidentei pentru orice om cu bun simt care are o minima dorinta de a se informa ca avem de a face cu virus, avem de-a face cu un virus periculos care a provocat milioane de imbolnaviri si care a provocat aproape 600.000 de decese la nivel mondial. Deci, sa negi existenta virusului, bagatelizezi acest pericol, inclusiv ce se intampla la noi, am aratat foarte clar ca acest virus este periculos, sigur ca la marea majoritate nu sunt simptome grave. Trebuie sa se imbolnaveasca cineva din familie ca un om sa inteleaga pericolul sau, Doamne-fereste, sa moara cineva din familie ca sa se trezeasca oamenii sa inteleaga oamenii pericolul? Pericolul exista si e un pericol mare care pandeste pe oricine nu respecta regulile", a mai declarat Orban.Presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a scapat situatia de sub control.El a apreciat ca proiectul de lege privind carantina si izolarea elaborat de Guvern este un "dezastru", unul dintre argumentele sale find acela ca nu exista nicio dovada ca un om nu poate fi luat de pe strada pentru un simplu stranut.Cazanciuc a anuntat ca senatorii au cerut Guvernului ca pana luni sa ofere o fundamentare din practica europeana, cum se intampla in Germania, in Austria, in Spania, in Italia in legatura cu internarea obligatorie si cu detasarea obligatorie a medicilor. Cazanciuc a reclamat ca proiectul de legen u are nici avizul Ministerului Justitiei, nici pe cel al CSM , acestea fiind solicitate de Senat.