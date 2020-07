Romania va achizitiona trenuri tehnologice pentru modernizarea caii ferate. Orban: Peste 70% din reteaua de cale ferata are termenul depasit pentru reparatii capitale

"Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare", a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Marcel Bolos.Premierul Ludovic Orban a prcizat ca Comisia europeana solicita cu prioritate reabilitarea transportului feroviar."CE considera transportul ferooviar ca transport prioritar a fi dezvoltat. Acesta confera siguranta, transport, viteza in deplasare si este prietenos cu natura. Reteaua de cale ferata este in stare critica, avem peste 70% din retea are termenul depasit pentru reparatii capitale si nu a existat in ultimii ani aproape niciun interes pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Aceste trenuri de lucru le pui pe sine si, dupa ce trece trenul ai modernizata linia la standarde de transport", a precizat premierul.Orban a mai afirmat ca "una din marile probleme pe care le avem si care afecteaza incluziv potentialul de dezvoltare economica este faptul ca transportul feroviar de marfa se deruleaza foarte lent din cauza restrictiilor"."Sunt peste o mie de poduri si podete care au termenul depasit pentru reparatii capitale. Dureaza foarte mult, cantitatea pe care poti sa o transporti este foarte mica si practic aceste trenuri tehnologice ne ofera posibilitatea extraordinara de a creste foarte rapid numarul de kilometri reabilitati. Vizez sa punem primul tren catre Moldova, al doilea catre sud, ca pe Cluj, am inteles ca lucrurile merg bine", a mai declarat Orban.Bolos a prcizat ca, alaturi de trenurile tehnoologice vor fi cumparate si doua trenuri de electrificare.