Motiunea ajunge la CCR. Orban: "Numai minciuni! Nu le e rusine? Am luat decizia sa declansam conflictul juridic de natura constitutionala intre Parlament si Guvern"

"Am luat decizia sa declansam conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament. E fara precedent. In 30 de ani, in ce hal de debandata s-a ajuns, in ce hal de dezorientare se afla PSD s-a ajuns sa faca ceva ce nu s-a facut 30 de ani. Sa depuna motiune in sesiune extraordinara. Mai mult. Intr-o sesiune au depus motiunea. Intr-o alta sesiune voiau sa o voteze. Sigur s-au prins si au prelungit sesiunea extraordinara.Probabil voiau intr-o a treia sesiune extraordinara sa dezbata si sa voteze motiunea. O asemene a bascalie la adresa unei institutii democratice eu nu am intalnit in ultimii 30 de ani. Ca atare, declansam conflictul. Acest lucru trebuie clarificat. Motiunile de cenzura nu pot fi depuse in vacanta parlamentara. In Constitutie se vorbeste despre faptul ca un parlamentar poate vota o motiune intr-o sesiune parlamentara extraordinara. Sesizarea, suntem pregatiti in cursul zilei de azi sa finalizam sesizare si fie azi, fie maine vom depune sesizarea", a afirmat Ludovic Orban la Parlament, dupa citirea motiunii de cenzura in plenul reunit de joi."Eu asemenea colectie de minciuni si de date falsificate n-am vazut niciodata in istoria motiunilor de cenzura din ultimii 30 de ani. Sunt niste minciuni gogonate!", a declarat Ludovic Orban la iesirea din Plen."Va dau un exemplu. Au vorbit despre somajul ridicat. Noi avem in Romania mai mult cu 7.400 de angajati decat la inceputul pandemiei.Au mai zis o minciuna gogonata privind salariul net. Niciodata nu faci comparatie raportandu-te la luna decembrie, ca in decembrie se iau sporuri, prime de Craciun etc., normal ca salariul e mai mare.In Romania salariu net este de 3.200 de lei, iar cand era PSD la Guvern, intr-o conjunctura economica favorabila, era de 3.124 de lei. Adica noi am crescut cu 5% salariu net.Cum sa treci intr-o motiune de cenzura ca au fost doar opt zile fara carantinare? 20 de zile nu am avut posibilitatea de a impune nicio masura din cauza CCR, judecatori pusi de PSD in frunte de Dorneanu. Noi nu am avut cum sa ii carantinam pe cele 5.000 de persoane care s-au infectat in acea perioada", a precizat premierul.Orban sustine ca a utilizat toate parghiile pe care le-am avut la dispozitie atat pentru combaterea pandemiei, cat si pentru relansarea economica."Nu le e rusine baronilor PSD sa scrie asemenea minciuni intr-o motiune de cenzura? Este o minciuna gogonata de la cap la coada. O motiune de cenzura in situatia in care se afla Romania este o iresponsabilitate. Cand ne luptam cu pandemia, cu criza economica, cand trebuie sa pregatim planul scolar, cand trebuie sa negociem cu Uniunea Europeana bugetul pentru Romania, cum sa lasi Romania fara Guvern?", a mai adaugat Orban.Ludovic Orban sustine ca PSD nu a facut nimic in perioada pandemiei, si "si-au batut joc de increderea pe care oamenii le-au dat-o"."E si o hotie la mijloc. Ei isi asuma masuri care au fost aprobate de Guvernul liberal prin Ordonante de Urgenta", a adaugat Ludovic Orban.