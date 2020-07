Premierul Orban: Dupa numarul de cazuri de Covid-19 din ultimele zile, as propune si as decide prelungirea starii de alerta

"Dupa numarul de cazuri din ultimele zile, daca astazi ar trebui sa iau decizia cu privire la prelungirea starii de alerta pentru maine, as propune prelungirea starii de alerta si as decide prelungirea starii de alerta. Vedem pana in data de 15 iulie care va fi evolutia. Raman totusi increzator, optimist, fac din nou apel la oameni sa nu asculte glasurile de sirena ale celor care le spun sa nu respecte regulile, care ii instiga efectiv sa nu se fereasca de acest pericol care exista.In masura in care un numar mare de oameni vor respecta regulile, riscul de infectare se va reduce si numarul de cazuri se va reduce", a spus premieerul Ludovic orban, intr-un interviu oferit pentru Digi 24.