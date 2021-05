O noua runda dificila de negocieri in coalitia de guvernare. Partidele nu reusesc sa isi imparta ultimele pozitii-cheie

USRPLUS il sprijina pe Liviu Popescu pentru pozitia de director al SRR

UDMR si PNL isi disputa Avocatul Poporului

a scris zilele trecute despre faptul ca sedinta plenului reunit al Parlamentului pentru revocarea sefilor de la TVR si SRR (Societatea Romana de Radiodifuziune) a fost amanata si nu a mai avut loc marti, 27 aprilie, asa cum anuntase Ludovic Orban in urma cu cateva saptamani. Motivul invocat de presedintele PNL in sedinta Biroului Executiv a fost acela ca "nu poate fi sigur de prezenta liberalilor in plen", in contextul tensiunilor pe Planul National de Redresare si Rezilienta.In fapt, cele trei partide din coalitie nu au ajuns nici la aceasta ora la o decizie definitiva asupra impartirii functiilor, au precizat surse liberale pentru, motiv pentru care procedura privind revocarile din functii ale sefilor de la TVR, Radio si Avocatul Poporului anuntate drept prioritare pentru Coalitie sunt taraganate in Parlament., au precizat surse liberale.Atat PNL, cat si UDMR isi doresc sa obtina sefia TVR, dar si cea a Avocatului Poporului, in vreme ce USR doreste conducerea Radioului. De altfel, liberalii le-ar fi sugerat partenerilor de la UDMR sa preia sefia Agerpres, insa acestia au refuzat oferta presedintelui PNL, astfel ca sefia agentiei nationale de presa ar putea fi preluata tot de liberali.In PNL se vehiculeaza in aceste zile numele lui Andi Manciu, fostul sef al Grupului de Comunicare Strategica, pentru preluarea sefiei Agerpres. Amintim ca, luni, 26 aprilie, intr-o postare pe pagina personala de Facebook , Andi Manciu, care coordona Grupul de Comunicare Strategica, in calitate de consilier de stat la cancelaria premierului, isi anunta plecarea din Guvern de la 1 mai."M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari si de momente care imi vor ramane in minte pentru multa vreme de acum incolo. Acum e momentul sa pun punct si altii sa preia aceasta responsabilitate", scria pe pagina sa de Facebook Andi Manciu.Birourile Nationale ale USR si PLUS au decis sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR). Decizia a fost luata in urma unei competitii deschise."Birourile Nationale ale USR si PLUS au decis, astazi, sa sprijine candidatura domnului Liviu Popescu pentru postul de director interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune. Decizia a fost luata in urma unei competitii deschise. Mandatul domnului Popescu va fi acela de a intari misiunea publica a radioului de stat atat din punct de vedere administrativ si managerial, cat si din punct de vedere editorial, astfel incat categorii cat mai largi de public sa se simta reprezentate in productia SRR", anunta USRPLUS Demersurile de revocare a lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului au inceput in luna februarie, iar acestea taraganeaza in Parlament. La acest moment, coalitia de guvernare nu s-a decis cui ii va reveni postul de Avocat al Poporului, insa printre numele vehiculate se afla cel al fostului senator al UDMR, Peter Eckstein Kovacs, si Augustin Zegrean, fost presedinte In privinta numirii Avocatului Poporului, Legea prevede ca propunerile de candidati se fac de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.Candidatii sunt audiati de comisiile juridice din cele doua camere. Este numit Avocat al Poporului candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi ale deputatilor si senatorilor prezenti (majoritate simpla) (art. 7 din Legea 35/1997).