Orban, cu prilejul Zilei Nationale: Un bun prilej sa reflectam asupra exemplelor de unitate din istoria noastra

Prezenta integral mesajul premierului Ludovic Orban:"Ziua Nationala a Romaniei, chiar daca o sarbatorim atipic anul acesta din cauza restrictiilor impuse de pandemie, ramane la fel de importanta pentru noi, prin rolul pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut pentru desavarsirea statului national. Au trecut 102 ani de atunci, timp in care au fost si perioade de grea incercare, pe care romanii le-au depasit uniti in atingerea unor idealuri sau depasirea unor situatii de criza.Astazi, cand ne vedem nevoiti, din cauza pandemiei, sa marcam Ziua Nationala fara parade, defilari si alte evenimente intrate in traditie, este un bun prilej sa reflectam, poate mai mult decat am facut-o in anii trecuti, asupra exemplelor de unitate din istoria noastra.Ne emotioneaza semnificatia acestei zile, in care sunt adunate toate sacrificiile romanilor pentru afirmarea nationala si staruinta unui popor de a deveni o natiune de sine statatoare, independenta, aducand toate teritoriile romanesti in interiorul acelorasi granite.Sa privim, insa, acest context ca pe un nou moment crucial al destinului nostru, pe care il putem depasi cu bine dand dovada de coeziune si maturitate sociala. Doar prin eforturile noastre unite putem salva vieti si invinge virusul, doar prin convergenta tuturor energiilor din societate putem reveni cat mai curand la normalitate, pentru ca apoi sa deschidem o noua cale catre modernizarea Romaniei.La multi ani, Romania!La multi ani, dragi romani, iar urmatoarea Zi Nationala a Romaniei sa ne gaseasca pe toti cu bine si sa o sarbatorim din nou asa cum se cuvine!"CITESTE SI: