Orban, despre o noua motiune de cenzura: "Mi se pare un semn de neseriozitate si de iresponsabilitate"

"Asta mi se pare un semn de neseriozitate si de iresponsabilitate. S-a vazut foarte clar ca nu au reusit, cele doua PSD-uri nu au reusit sa adune cvorumul necesar pentru motiune. Acum, si-au mai dat afara cinci parlamentari sau cati si-au dat afara, nici nu s-au uitat ca unii aveau certificate medicale, erau...in fine, nu ma intereseaza ce face PSD. Cert este ca ultimul lucru de care are nevoie Romania acum este o noua motiune de cenzura a PSD. Romania are nevoie de un guvern stabil implicat, care sa rezolve problemele cetatenilor, care sa impinga economia inainte, care sa se lupte cu toate instrumentele legale pentru stavilirea raspandirii virusului si pentru relansarea economica", a spus Orban.Intrebat daca in cazul unei motiuni de cenzura liberalii se bazeaza pe o majoritate parlamentara, premierul a precizat: "Majoritatea se manifesta, la aceasta motiune de cenzura s-a vazut foarte clar ca avem o majoritate, sper ca ea sa se manifeste si in procesul de legiferare si, de asemenea, sa se manifeste la orice alta aventura a PSD".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat luni ca Guvernul nu va putea evita un vot pentru o motiune de cenzura din partea PSD, fie ca se va vota actuala motiune, fie ca va fi vorba de una depusa in sesiunea ordinara."Suntem in opozitie, am introdus o motiune de cenzura. Cu adevarat, pentru prima data in Romania a fost introdusa in sesiune extraordinara. Nu consider ca este un esec, deoarece in acest moment nu avem un vot. Nu ne asteptam ca parcursul pana la votul pe motiune sa fie atat de lung. (...) Stim si noi si domnul Orban ca daca aceasta motiune ajunge la vot, trece. (...) Avem dreptul, constitutional, ca sa depunem o motiune de cenzura in sesiune ordinara. Nimeni nu poate sa ia acest drept opozitiei. (...) Va fi vot pe motiune. Ca va fi pe aceasta motiune, ca va fi pe o motiune in sesiunea ordinara, pana la urma nu vor putea evita", a aratat Marcel Ciolacu, intr-o emisiune la Antena 3.Acesta a adaugat ca, din punct de vedere politic, pentru actuala motiune se asteapta decizia CCR , pentru care un prim termen este fixat pe 15 septembrie, context in care probabil se va prefera solutia depunerii unei noi motiuni, in sesiunea ordinara.