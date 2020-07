Orban, despre proiectul podului peste Dunare intre Tulcea si Braila: Nivelul de mobilizare este foarte bun si suntem incredintati ca termenii conveniti cu constructorul vor fi realizati

Ludovic Orban a declarat ca progresul la acest proiect raportat la autorizatie este de 21%, iar raportat la proiectul in ansamblu, de 17%."Progresul fizic este calculat raportat la autorizatie este de 21% si progresul raportat la proiectul in ansamblu este de 17%. Am tinut sa fim prezenti si pe malul celalalt al Dunarii ca sa vedem lucrarile la piloni si la blocul de ancoraj. Aici era o intarziere fata de pilonii de pe partea cealalta a Dunarii, din Braila, care este in curs de recupare, iar nivelul de mobilizare este un nivel foarte bun si suntem incredintati ca termenii conveniti cu constructorul pot fi realizati", a afirmat Orban.Premierul a spus ca Guvernul va incerca sa rezolve ultimele probleme legate de acest proiect, si anume cateva exproprieri."Din punctul nostru de vedere, vom incerca sa rezolvam ultimele probleme care le avem de rezolvat, este vorba de cateva exproprieri pentru care hotararea de Guvern deja a pornit pe circuitul de avizare si o vom adopta cel mai probabil saptamana viitore in sedinta de Guvern. Mai sunt lucrari de deviere a retelelor care sunt un pic intarziate, dar nu din cauza antreprenorului general, ci din cauza faptului ca pentru retelele de gaz si electricitate foarte greu au venit firme sa semneze contractul pentru realizarea lucrarilor de deviere de retele care sa permita predarea intregului amplasament si racordarea autorizatiei de constructie pentru intreg proiectul", a transmis Ludovic Orban.La randul sau, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , prezent pe santier, a afirmat ca exista bani la buget pentru finantarea acestor lucrari."Sunt multumit de ceea ce am vazut astazi aici, de mobilizarea antreprenorului, noi suntem cu plati la zi, am platit deja 55 de milioane de lei, mai avem un certificat de plata de 44 de milioane si am aflat astazi ca in continuare doresc sa vina cu peste 500 de milioane de lei, vom fi pregatiti in acest an sa platim absolut toate lucrarile, avem finantare, avem bugetul necesar pentru a fi finantate toate aceste lucrari", a explicat Bode.