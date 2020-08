Orban, despre redeschiderea restaurantelor: "Va trebui sa luam o decizie, pentru ca se va termina sezonul estival, perioada in care oamenii pot sa stea pe terase"

"Am solicitat grupului tehnic sa evalueze redeschiderea activitatii in spatii inchise. In cursul acestei saptamani voi avea o intalnire cu cei din industria HoReCa", a afirmat Ludovic Orban.El a mai spus ca asteapta "un punct de vedere din partea specialistilor si in functie de asta va fi stabilit un calendar pentru redeschiderea restaurantelor."Astept punctul de vedere al specialistilor. Da, in cursul acestei saptamani va trebuie sa luam o decizie. Oricum va trebui sa luam o decizie, pentru ca se va termina sezonul estival, perioada in care oamenii pot sa stea pe terase si odata cu scaderea temperaturii, de exemplu la munte sunt hoteluri unde e foarte greu sa servesti micul dejun in aer liber, e o temperatura scazuta si vor trebui luate masurile pentru a permite, usor, usor, in conditii de siguranta, de asigurare a masurilor de protectie sanitara, vor trebui luate aceste decizii., a conchis Orban.