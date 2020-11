Orban despre trecerea spitalelor la Ministerul Sanatatii: Descentralizarea nu e gresita. Problema este calitatea slaba in unele judete a celor desemnati sa fie manageri

"Va readuc aminte ca noi am vrut sa continuam si in starea de alerta sa putem interveni de la nivelul Ministerului Sanatatii acolo unde un manager este evident ca nu reactioneaza potrivit si nu pune in practica toate masurile le-am dispus. A existat un amendament depus de PSD prin care practic s-a lasat pentru spitalele care sunt subordonate autoritatilor locale, a ramas decizia de desemnare a managerului la autoritatea locala. Sigur ca am discutat de acest aspect. Pe langa cine numeste un manager, conteaza ce criterii trebuie sa indeplineasca un om pentru a putea sa ocupe o functie de manager de spital, ce studii trebuie sa aiba, nu numai studii de specialitate", a explicat Ludovic Orban, intrebat duminica, intr-o conferinta de presa daca ia in calcul posibilitatea ca spitalele sa treaca in coordonarea Ministerului Sanatatii.El a precizat ca PNL a incercat sa infiinteze in guvernarea 2007-2008 o scoala de sanatate publica pentru cei care vor functii manageriale in sistemul de sanatate publica."Va readuc aminte ca noi am incercat in guvernarea 2007-2008 sa infiintam dupa model francez o scoala de sanatate publica in care cei care vor sa aiba functii manageriale in sistemul de sanatate publica, sa urmeze cursurile acelei scoli, care practic sa pregateasca manageri pentru sistemul de sanatate, indiferent ca e vorba de manager de ambulanta , manager spitale , manager de directii de sanatate publica pentru ca si acolo e nevoie de o calificare speciala si de o pregatire suplimentara fata de pregatirea universitara", a explicat premierul.Premierul a explicat ca va fi facuta o analiza foarte serioasa inainte de a se stabili daca spitalele vor trece sau nu in subordinea Ministerului Sanatatii."Exista astfel de discutii. Vom face o analiza foarte serioasa. Nu cred ca decizia in sine de descentralizare e una gresita. Problema este modalitatea in care se deruleaza aceste proceduri de ocupare a functiilor de manageri si directori medicali, si mai ales calitatea slaba in anumite judete a celor desemnati sa fie manageri. Evident ca ar trebui sa existe un set de criterii pe baza carora sa se faca evaluarea managementului si evident sa se transmita catre Consiliul Judetean sau catre primarie, care este autoritatea locala care are spitalul in subordine un set de.... De altfel, exista si o agentie care trebuie sa evalueze calitatea serviciilor medicale in spitale", a completat Orban. Nelu Tataru a anuntat sambata seara ca Spitalul Judetean Piatra Neamt unde a avut loc incendiul la sectia ATI in urma caruia au murit 10 persoane va trece in coordonarea Ministerului Sanatatii. "In legislatia viitoare vom avea si aceasta perspectiva a trecerii tuturor spitalelor publice in coordonarea Ministerului Sanatatii", a adaudat acesta.