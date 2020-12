Orban: Doresc sa pastrez un guvern cat mai suplu, cat mai simplu, cu un numar cat mai mic de portofolii

Intrebat joi seara, intr-o emisiune televizata, daca PNL intentioneaza sa creasca numarul de portofolii daca va castiga alegerile, premierul Ludovic Orban a afirmat ca isi doreste mentinerea unui guvern cu un numar mic de ministere."Evident ca dorinta mea e sa fie un cabinet cat mai suplu. Noi am redus numarul de ministri de la 28, 29, cati erau, la 16 ministere si nu am reusit sa finalizam concentrarea si in materie de agentii, autoritati , oficii. Inca se mai pot realiza simplificari, concentrari de entitati publice, astfel incat sa facem administratia mult mai eficienta, mult mai supla. Procesul va continua. Sigur, negocierile in sine probabil vor presupune, vedem ce vor cere partenerii cu care negociem. In ce ma priveste pe mine, eu doresc sa pastrez un guvern cat mai suplu, cat mai simplu, cu un numar cat mai mic de portofolii, pentru ca orice imprastiere a portofoliilor poate sa genereze foarte multe disfunctionalitati in gestiunea unor portofolii care, de fapt, au interactiuni si cu alte domenii si se creeaza... se calca pe bataturi diferite ministere, ministere nou infiintate incearca sa-si extinda... adica se creeaza asa o lupta surda interdepartamentala care poate sa afecteze eficienta functionarii aparatului guvernamental", a afirmat Ludovic Orban, la B1 Tv.Intrebat daca este multumit de activitatea ministrilor, el a spus ca sunt oameni "foarte harnici, cinstiti, care au facut fata unor provocari cum putini ministri au avut parte in mandatele lor".