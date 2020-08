Orban doreste simplificarea procedurilor de absorbtie a fondurilor UE: Trebuie sa te duci cu un camion de hartoage pana la Bucuresti, de 100 de ori, sa refaci proiectele

"Intentionam sa simplificam cat mai mult procedurile de absorbtie a fondurilor europene, adica sa ajunga banii cat mai repede la beneficiari. La ora actuala trebuie sa te duci cu un camion de hartoage pana la Bucuresti, sa te duci de 100 de ori, sa refaci proiectele de nu stiu cate ori, sa modifici documentatii tehnico-economice, sa modifici proiecte, sa faci tot felul de solicitari, nu mai spun de avize, autorizatii, acorduri samd. Obiectivul nostru clar este de a simplica cat mai mult procedurile de absorbtie a fondurilor europene", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad.El a afirmat ca un prim pas in aceasta directie a fost facut in cadrul Programului Operational Regional."Un prim pas l-am facut in cadrul Programului Operational Regional, am luat o decizie foarte curajoasa in conditiile in care am avut foarte multi adversari, foarte multi oameni care s-au opus acestei decizii si anume agentiile de dezvoltare regionala, care au dobandit in aceasta perioada de timp o experienta extrem de mare in absorbtia fondurilor europene sa devina autoritati de management si practic ele sa deruleze toate finantarile in cadrul Programului Operational Regional. Nu mai trebuie sa vii la Bucuresti. M-am uitat la durata, timp pierdut pe parcursul pregatirii si derularii unui proiect, aproape 80% din timpul consumat este consumat in avizele care sunt acordate in cadrul Autoritatii de Management a Programului Operational Regional si in cadrul Ministerului Dezvoltarii", a conchis Orban.