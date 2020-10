UPDATE Orban: In Bucuresti, daca rata de raspandire va depasi 3 la mia de locuitori, scolile vor trece in regim online. Obiectivul nostru este sa nu ajungem la carantinarea Capitalei

In control, la DSP

"Este reglementat in hotararea de guvern. Daca este depasita rata de incidenta de 3 la mie, cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, scolile vor trece in regim online, integral. De asemenea - aici trebuie facuta o evaluare foarte serioasa, stiti ca, de regula, am zis ca scoatem focarele, cazurile care nu reflecta raspandirea in comunitate - se poate ajunge inclusiv la carantinarea anumitor zone.Speram sa nu se ajunga aici si am convingerea ca oamenii inteleg situatia prin care trecem, ca vor avea grija si ca se vor pazi de infectare", a precizat premierul, la finalul unei vizite efectuate la Directia de Sanatate Publica Bucuresti, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban, care sambata a facut un control la Directia de Sanatate Publica (DSP) a municipiului Bucuresti, a preluat apeluri primite de institutie de la cetateni in legatura cu criza sanitara. El a povestit ca unul dintre interlocutori nu l-a recunoscut, insa la finalul convorbirii i-a spus ca ar putea avea cariera unui un politician.Intrebat despre carantinarea Bucurestiului, premierul a raspuns: " Obiectivul nostru este sa nu ajungem in situatia asta".Ludovic Orban a povestit, la finalul vizitei la DSP Bucuresti, ca a raspuns unora dintre apelurile efectuate de cetatenii din Bucuresti."Unii s-au interesat de rezultatul testului, atii mi-au comunicat ca inca nu le-a venit decizia DSP care este necesara ca persoana de contact pentru obtinerea concediului medical, altii mi-au comunicat diferite situatii. A fost o experienta interesanta si ma bucur ca am putut sa vad activitatea de la firul ierbii si problemele cu care se confrunta personalul, medical si personalul DSP", a declarat primul ministru, citat de News.ro. El a precizat, raspunzand unei intrebari, ca nu le-a spus celor cu care a vorbit la telefon cine este."Chiar un interlocutor,dupa ce a comunicat cu mine, mi-a zis ca dupa cum vorbesc pot sa fac o cariera politica. Dar nu m-a recunoscut, dupa aia si-a dat seama, dupa aia m-a recunoscut", a adaugat Orban.El a declarat ca a mers la DSP Bucuresti dupa ce a constatat "o crestere a numarului de cazuri la nivelul Capitalei, vrand ca vada ce masura pot fi luate pentru a imbunatati activitatea, pentru a prelua apelurile cetatenilor si pentru a derula toate procedurile legale in termen cat mai rapid".Intrebat ce se va intampla in situatia in care Bucurestiul ar depasi rata de infectare de trei la o mie de locuitori, primul ministru a aratat ca se vor aplica prevederile legale, iar toate scolile vor trece la scenariul de predare online."Obiectivul nostru este sa nu ajungem in situatia asta", a mai afirmat primul ministru, referindu-se la posibilitatea carantinarii Capitalei."In rest, avem legi, avem reglementari care vor fi aplicate in functie de situatie", a adaugat Ludovic Orban.Capitala a depasit rata de infectare de 2 la mia de locuitri, trendul fiind in crestere.