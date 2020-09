Orban, ironic la apelul disperat al Gabrielei Firea care a cerut Guvernului sa accepte renumararea voturilor

Firea sugereaza ca va apela la instanta pentru renumararea voturilor

"Nu Guvernul ia aceasta decizie. Procesul electoral se deruleaza sub autoritatea birourilor electorale. Ar trebui sa mai citeasca legea", a afirmat Ludovic Orban, intrebat, miercuri, la finalul BPN al PNL , despre faptul ca Gabriela Firea a spus ca Guvernul ar trebui sa accepte renumararea voturilor, din respect pentru democratie.Gabriela Firea a sugerat miercuri ca va apela la instanta pentru a cere renumararea voturilor, desi PSD nu a depus contestatie in acest sens in termenul legal, si spune ca Guvernul PNL trebuie sa gaseasca o solutie de renumarare. "Daca vom reusi cu renumararea, daca nu, in instanta. Pentru ca este votul cetatenilor si nu este normal sa planeze suspiciuni atat de mari", a precizat Firea, care a subliniat ca ea a acceptat deja rezultatul votului."Daca vrem sa aparem in fata cetatenilor ca nise persoane oneste si care respectam legea, trebuie facute toate demersurile. Daca vom reusi cu renumararea, daca nu, in instanta. Pentru ca este votul cetatenilor si nu este normal sa planeze suspiciuni atat de mari. Daca este frauda, asa cum noi credem, macar s-o scoatem la lumina. Daca nu este, sa spunem ca au fost niste erori umane si care, oricum, nu schimbau ierarhia. Eu oricum am acceptat votul, mi-am strans lucrurile din birou, nu ma cramponez, nu ma tin de scaun, nu ma leg. Nu-mi pare rau de job, nu-mi pare rau de functie, imi pare rau de cetatenii care au votat ceva si a iesit altceva", a spus Gabriela Firea."Din respect pentru democratie, cred ca Guvernul trebuie sa accepte sa se numere din nou voturile din Bucuresti. Daca acest guvern PNL, care a organizat alegerile, doreste sa planeze o suspiciune asupra faptului ca in Bucuresti s-au fraudat alegerile, atunci sa nu gaseasca o solutie de buna voie. Chiar daca nu mai suntem in termen (de depunerea a contestatiei - n.red.), este vointa organizatorului, deci Guvernul Romaniei, sa decida numararea voturilor in Bucuresti si in toate cele sase sectoare. Este vointa organizatorului", a mai spus Gabriela Firea, miercuri, la sediul PSD.Anterior, ea a scris pe pagina sa de Facebook : "Alegerile in Bucuresti au fost fraudate O spun Orban - groparul PNL, Plicusor - prietenul Cainelui. Am gasit si noi foarte multe nereguli! De ce nu se aproba renumararea voturilor???"