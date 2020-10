Orban: Ministrul de Interne este pregatit sa inainteze proiectele de HG pentru schimbarea prefectului Capitalei

"Chiar am vorbit cu domnul ministru de Interne si mi-a spus ca este pregatit sa inainteze cele doua proiecte de hotarare de guvern, respectiv proiectul de hotarare de guvern pentru eliberarea din functie a actualului prefect si de hotarare de guvern pentru numirea noului prefect", a declarat Orban la Giurgiu.Intrebat daca in sedinta de guvern de joi are in vedere sa schimbe si alti prefecti, in special din judetele cu o crestere rapida a cazurilor de COVID-19, premierul a raspuns: "Evaluam activitatea prefectilor in fiecare judet si in functie de modul in care isi indeplinesc atributiile, luam decizii". Sedinta este programata la ora 18.00.Ludovic Orban precizase, anterior, ca prefectul Capitalei urmeaza sa fie schimbat din functie in sedinta de guvern de joi, admitand ca printre posibilii inlocuitori se numara si Traian Berbeceanu."Traian Berbeceanu este printre posibilii candidati pentru functia de prefect care se afla in evaluare. (...) Daca sunt indeplinite conditiile legale si omul are calitatile necesare pentru a ocupa o functie, il sprijinim, normal. In ceea ce priveste activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscuta. Avem nevoie de un om corect, un om integru, un om hotarat, un om care a demonstrat in activitatea sa ca are capacitatea sa atinga obiectivele pe care si le stabileste", a declarat Orban miercuri.