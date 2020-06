Orban: Remanierile se fac, nu se discuta. Acum nu se pune problema!

Ziare.

Intrebat daca infirma sau confirma informatiile despre o eventuala remaniere guvernamentala el a raspuns: "Sub nicio forma. Au fost niste informatii inventate"."Atat eu, cat si presedintele Iohannis cat si ... adica oamenii care pana la urma iau decizia si fac evaluarea activitatii ministrilor... am avut un punct de vedere foarte clar: nu se pune problema!Suntem intr-o situatie in care avem foarte multe probleme de rezolvat si in care este nevoie de deplina autoritate a fiecarui ministru.Chestiunile astea cu remanierea nu apar pentru prima oara. Si eu sunt remaniabil, am vazut de nu stiu cate ori ca Rares Bogdan imi ia locul, in acelasi tip de articole care nu au nicio baza, nu se bazeaza pe niciun fel de eveniment, articole care au rolul sa subrezeasca autoritatea fie a premierului, fie a unui ministru, fie a altui ministru", a sustinut Orban, luni seara, la Digi24.El a explicat ca remanierile "nu se discuta, ci se comunica public dupa ce se fac"."In momentul in care in presa apare ca un ministru este remaniabil, autoritatea lui asupra institutiei pe care conduce este diminuata. (...) Remanierile se fac, nu se discuta. Remanierile se comunica public dupa ce se fac.Asa se intampla in toate tarile democratice. Pentru ca a te apuca sa vorbesti de remaniere nu inseamna altceva decat a arunca o imagine negativa asupra unor membri din Cabinet sau asupra Cabinetului in ansamblul sau", a adaugat Orban.