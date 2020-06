Orban spune ca sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar

Ziare.

"Odata cu incheierea scolii, va inceta masura de sprijin care a fost instituita pe perioada suspendarii scolilor, care a permis unui parinte sa poata sa stea acasa cu copilul sau, beneficiind de plata a 75% din salariu", a afirmat premierul.El a spus ca "foarte multe familii active vor fi in situatia in care le va fi extrem de dificil sa gaseasca o solutie pentru ca in perioada in care se duc la munca sa existe persoane care sa aiba grija de copii". In context, premierul a recomandat "solutii in cadru familial" si a precizat ca vor fi deschise gradinite si after-school-uri, potrivit regulilor Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei."Permitem in conditii extrem de stricte, care vor fi reglementate prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Educatiei, redeschiderea gradinitelor, a activitatilor de tip after-school care functioneaza in mod normal pe perioada verii", a punctat Ludovic Orban