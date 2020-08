Premierul Ludovic Orban: "Guvernul va acorda parintilor un sprijin de 75% din salariu in cazul suspendarii cursurilor intr-o scoala"

Declaratia a fost facuta de premierul Orban joi, 6 august: "In perioada starii de urgenta a existat o forma de sprijin a familiilor cu copii. Pe perioada in care au fost suspendate cursurile scolare, un parinte, la alegere, a avut posibilitatea sa stea acasa, intr-un fel de concediu, sa spun, platindu-i-se 75% din salariul sau. Si pentru inceperea scolii vom lua o masura similara.Masura, in schimb, va fi flexibila, pentru ca situatia epidemiologica fiind diferita de la localitate la localitate, nu va fi o masura generala, asa cum a fost, (...) va fi o masura locala. Daca intr-o scoala avem cazuri si se inchide scoala 14 zile, toti parintii elevilor din scoala respectiva vor primi, pe perioada suspendarii cursurilor, sa zicem de 14 zile, acea forma de sprijin de 75%", a explicat Orban.Dupa ce a participat joi la inaugurarea Muzeului mineritului, proiect reabilitat din fonduri europene prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, el a fost intrebat de ziaristi daca parintii ai caror copii vor ramane acasa dupa inceperea anului scolar vor fi sprijiniti financiar.