Premierul Ludovic Orban: "Valul unu al epidemiei nu s-a terminat. Fac apel catre toti sa respecte regulile"

"In momentul in care s-a declansat criza, in Romania nu se producea nimic: masti, manusi, combinezoane, substante dezinfectante. (...) Astazi avem capacitatea de a le produce. Situatia s-a schimbat radical. (...) Predictiile facute, inclusiv de specialisti, sunt niste predictii care nu se puteau anticipa pentru ca nu se cunoaste absolut orice despre acest virus. Ce se cunoaste este ca e un virus care sufera mutatii, care are niste evolutii ce, in parte, nu pot fi anticipate. Ce am facut noi? Am aplatizat curba de infectare, asta am facut prin toate masurile pe care le-am luat si cu riscurile majore pe care nu le-au avut alte tari. (...) La noi riscurile de import al cazurilor a fost foarte mare, pe langa transmitere comunitara", a afirmat Ludovic Orban, intr-un interviu difuzat sambata de Digi 24.El a spus ca obiectivul, in continuare, este de a nu se reveni la nicio restrictie."Obiectivul nostru este sa nu revenim cu nicio restrictie, in masura in care oamenii respecta conditiile, regulile. Sa fim cinstiti: nu putem sa controlam toate terasele, institutiile. (...) Fac un apel catre toti sa aiba responsabilitatea sa respecte regulile", a declarat Orban.