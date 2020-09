PSD isi asuma meritul pentru deschiderea metroului din Drumul Taberei: Orban ajunge un fel de Coana Leana a sefului suprem de la Cotroceni, Bode devine reincarnarea lui Emil Bobu

"Cuplul Iohannis-Orban intoarce PNL in timp: stapanii se dau primii cu metroul, plebea trebuie sa mai astepte! Liberalii s-au instalat la putere in noiembrie 2019, dar n-au putut respecta termenul asumat de guvernarea PSD de a deschide noua linie de metrou in decembrie. Erau prea ocupati cu alegerile anticipate!", arata o postare facuta marti pe pagina de Facebook a PSD.Sursa citata precizeaza ca marti PNL pune in functiune un proiect deblocat si realizat in proportie de 99% de guvernele PSD."Dupa 10 luni de balbe, ei dau azi in functiune un proiect deblocat si realizat in proportie de 99% de guvernele social-democrate. Pentru asta apeleaza la cel mai gretos festivism posibil. Stapanii de la PNL au rezervat metroul doua ore, in exclusivitate, ca nu cumva Iohannis sa respire acelasi aer cu muritorii de rand. La inaugurarea metroului din Drumul Taberei, Ludovic Orban ajunge un fel de Coana Leana a sefului suprem de la Cotroceni, iar Bode devine reincarnarea lui Emil Bobu", conchide sursa mentionata.Presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor participa marti la darea in folosinta a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei. Linia de metrou se deschide la aproape noua ani de la inceperea lucrarilor. Metrorex precizeaza ca publicul va putea circula cu metroul incepand cu ora 14:00.