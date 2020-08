Sedinta de Guvern: Cinematografele, teatrele si restaurantele se vor deschide de la 1 septembrie

, a declarat premierul Ludovic Orban Ordonante de urgenta privind elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta, privind extinderea categoriilor de plati care pot fi efectuate online sau privind Programul de finantare "Electric Up" figureaza pe ordinea de zi a sedintei de guvern de luni.Reuniunea Executivului a inceput inainte de sedinta comuna a Parlamentului in care va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura initiata de PSD Conform unui comunicat transmis de Guvern, in sedinta de luni, ar putea fi analizat proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta.PNRR este documentul strategic al Romaniei care fundamenteaza prioritatile de reforma si domeniile de investitii la nivel national pentru instituirea Mecanismului de Redresare si Rezilienta (MRR). Sursa de finantare este reprezentata de fondurile alocate pentru Romania in cadrul MRR si in completare din surse alocate de la bugetul de stat.PNRR are structura, domeniile de investitii, domeniile de reforma si alte componente stabilite conform MRR si face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeana. Prin aprobarea PNRR, Guvernul acorda mandat Ministerului Fondurilor Europene pentru a desfasura procedurile de negociere.Proiectele de investitii publice aferente domeniilor care se finanteaza in cadrul PNRR trebuie sa respecte cumulativ o serie de conditii, inclusiv sa contribuie la ameliorarea starii economice si la cresterea capacitatii de rezilienta a Romaniei. Totodata, trebuie sa fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de incheiere a contractelor de achizitie publica sau a contractelor sectoriale, dupa caz, pana la sfarsitul anului 2022 pentru minimum 70% din valoarea alocata sub forma de grant si, respectiv, la sfarsitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub forma de grant. De asemenea, trebuie sa obtina avizul conform al structurii din cadrul Ministerului Fondurilor Europene prin care sa se confirme compatibilitatea cu recomandarile specifice de tara si tranzitia verde si digitala.Un al proiect de ordonanta de urgenta vizeaza finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice de producere a energiei electrice si a statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, prin Programul de finantare "Electric Up".Guvernul va decide si in ceea ce priveste proiectul de OUG privind masuri referitoare la sustinerea dezvoltarii teritoriale a localitatilor urbane si rurale din Romania cu finantare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, incepand cu perioada de programare 2021-2027, municipiile resedinte de judet, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti si orasele care au in structura administrativ-teritoriala sate apartinatoare pot include aria teritoriala a acestora pentru finantarea din fonduri externe nerambursabile a urmatoarelor categorii de interventii: mobilitate urbana, regenerare urbana, alimentare cu apa si canalizare, gestionarea deseurilor, infrastructura de drumuri de interes local si conectivitatea acestora la reteaua rutiera judeteana.Un alt proiect de ordonanta de urgenta vizeaza extinderea categoriilor de plati care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului national electronic de plata online. Astfel, pentru cererile de eliberare a pasapoartelor depuse in tara, contravaloarea pasapoartelor se achita in contul Companiei Nationale Imprimeria Nationala - S.A. prin mijloace de plata online, inclusiv prin intermediul Sistemului national electronic de plata online - SNEP sau prin unitatile bancare cu care Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A. incheie conventii in acest scop.De asemenea, tarifele aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare permanenta, de proba, temporare si provizorii, atribuirii unui numar de inmatriculare preferential sau pastrarii combinatiei numarului de inmatriculare vor putea fi achitate prin virament, prin mijloace de plata online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitatile Trezoreriei Statului sau la sediile institutiilor publice beneficiare ale sumelor.