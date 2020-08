VIDEO Ludovic Orban, despre motiunea de cenzura: "Am format o echipa de negociere care e implicata in discutii cu toti parlamentarii"

Premierul a anuntat ca liberalii au format o echipa de negociere in Parlament."Suntem in discutii, negocieri cu formatiunile politice cu care am avut negocieri de-a lungul timpului, precum si in negocieri individuale. Am format o echipa de negociere care e implicata in discutii cu toti parlamentarii. Rezultatul se va vedea efectiv la motiune. PSD sa nu isi bata joc de democratie, de Romania si sa opreasca procedura motiunii pana la decizia CCR . Sa nu se faca ca nu exista aceasta sesizare la CCR. Din punctul nostru de vedere, CCR trebuie sa clarifice si orice demers al PSD pana la solutionare este unul neconstitutional", a declarat Ludovic Orban.