Ludovic Orban, încrezător într-o victorie la prezidențiale. Cea mai mare dezamăgire politică a fostului premier. „Există o nemulțumire profundă la baza PNL”

Ludovic Orban, fost premier, actual președinte al partidului Forța Dreptei și candidat la alegerile prezidențiale, a fost invitatul ultimei ediții din rubrica „Cu fața la alegători”. Acesta și-a prezentat planul pentru alegerile prezidențiale, precum și obiectivele sale în cazul în care va fi ales președinte al României.

Ludovic Orban a discutat și situația din PNL, partidul pe care l-a condus câțiva ani și în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții politice, dar și despre viitorul partidului său și despre șansele de a lega o mare coaliție de dreapta.

„Am luat decizia de a candida după o analiză serioasă a României de astăzi, după o evaluare cât se poate de serioasă a conjuncturii internaționale. De asemenea, am făcut și o auto-evaluare, dar m-am uitat și la ceilalți candidați. Consider pentru mine o obligație morală să intru în această competiție, pentru că am convingerea că pot să fiu un președinte bun pentru România. Sunt un om care a urcat de jos, treaptă cu treaptă, la fiecare etaj al puterii politice, am deținut de-a lungul timpului, gradual, aproape toate funcțiile de demnitate publică, care există în statul român, de la consilier local, consilier general, viceprimar, general-secretar, general-secretar de stat, președinte de agenție, ministru, prim-ministru, deputat, lider de grup, vice-președinte de cameră și președinte al unei camere a parlamentului”, a afirmat Ludovic Orban în interviul acordat Ziare.com.

Fostul premier consideră că are exercițiul puterii și că știe tot ce se întâmplă în „măruntaiele” fiecărei instituții publice, astfel că știe tot ce nu funcționează în România.

„Să-mi fie iertată lipsa de, în ghilimele, falsă modestie, dar aproape niciunul dintre candidați nu se poate compara cu experiența mea, cu evoluția pe care am avut-o de-a lungul carierei mele, cu cunoașterea pe care o am cu privire la modul în care funcționează statul român și, mai ales, cunoașterea problemelor serioase ale României, probleme care există în fiecare comunitate locală și, de asemenea, probleme care există la nivel național Unii vor să sară pe trambulină până la ultimul etaj al puterii, fără să fi înțeles viața lor și fără să fi cunoscut îndeaproape cum funcționează lucrurile pe toate palierele puterii. Nu pot să dau nume acum”, a spus fostul președinte liberal.

Ludovic Orban speră că va construi o majoritate parlamentară de centru-dreapta, care să aibă la bază politici liberale.

„Eu nu m-am înscris în PNL cum s-au scris alții, ca să dobândească funcții, onoruri, poziții importante în stat, fără niciun fel de convingere și fără niciun fel de muncă. Eu sunt un om care a studiat istoria gândirii politice, curentele filozofice. Opțiunea mea pentru liberalism este o opțiune făcută după o profundă analiză a sistemelor de gândire, a curentelor ideologice și sunt convins că doar liberalismul, doar o politică liberală poate să permită României să-și atingă enormul potențial de dezvoltare pe care-l are”, a mai spus Orban.

Acesta a comentat și situația din interiorul Partidului Național Liberal, partid despre care consideră că a „trădat” alegătorii liberali prin alierea cu PSD.

„Eu am plecat din PNL în urmă cu trei ani de zile, pentru că Iohannis și conducerea impusă de Iohannis în fruntea PNL au trădat alegătorii liberali, alegătorii de centru-dreapta care au votat PNL tocmai pentru a asigura o guvernare liberală și care au votat PNL tocmai pentru a elibera România de Caracatița PSD, care sufocă instituțiile statului. Ori Iohannis și cu cei care se află astăzi în fruntea PNL au trădat electoratul de dreapta, au readus PSD-ul la putere, și au fost parte dintr-o guvernare care a impus măsuri anti-liberale, măsuri absurde, măsuri socialiste, măsuri care nu au făcut altceva decât să-l lovească exact În cei care duc lucrurile înainte”, a afirmat Ludovic Orban.

Acesta spune că PNL vrea să continue „alianța toxică” cu PSD și după alegerile din iarnă.

Pentru președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban are și cuvinte de laudă, dar și critici, considerând că acesta s-a transformat foarte mult în al doilea mandat, fiind cea mai mare dezamăgire politică a sa.

„Iohannis a avut perioade și perioade. Dacă Iohannis s-ar fi comportat în primul mandat așa cum s-a comportat în ultimii trei ani, cu siguranță nu l-aș mai fi susținut pentru nou mandat de președinte. În primul mandat, în schimb, a avut practic luări depoziție, acțiuni și atitudini care au fost corecte și care au fost conforme cu așteptările oamenilor care au votat cu el. (...) Chiar dacă a avut, să spun și în primul mandat, perioade de pasivitate, perioade de absență, eu l-am susținut pe Iohannis și este cea mai mare dezamăgire pe care am avut-o în cariera mea politică. N-aș fi putut crede niciodată că un om se poate transforma atât de tare cât s-a transformat Iohannis în al doilea mandat”, adaugă președintele Forța Dreptei.

Fostul premier consideră că viitorul președinte al României trebuie să fie exact opusul lui Klaus Iohannis din ultimii trei ani de mandat.

Ludovic Orban spune că, în cazul în care va ajunge la Cotroceni, va fi un președinte care va respecta Constituția, dar va face mai mult decât îi cere aceasta, considerând că actualul președinte, Klaus Iohannis, muncește prea puțin comparativ cu cât ar trebui.

De asemenea, fostul președinte PNL este de părere că în PNL va exista o schimbare, având în vedere nemulțumirile de la baza PNL.

„Cu siguranță. Există o nemulțumire profundă la baza PNL, o nemulțumire care a fost generată de statutul de vasal al PSD, pe care l-au impus Iohannis, Ciucă, Rareș Bogdan, Motreanu, Bode și ceilalți diriguitori, care se află vremelnic nemeritat în fruntea PNL. Sunt convins că după aceste alegeri va urma o schimbare în PNL. Problema este ca schimbarea să fie o schimbare benefică, să poată să readucă Partidul Național Liberal alături de celelalte formațiuni din bazinul democratic de centru-dreapta. Să rupă definitiv PNL de PSD. Dacă va rămâne actuala structură, sunt absolut convins că actuala structură de conducere va duce în continuare PNL-ul în lesa ținută de Ciolacu și de PSD”, a mai spus Orban.

Președintele Forța Dreptei spune că în ultimele săptămâni, partidul său a reușit să unească formațiuni de centru-dreapta pentru a constitui o alianță politic, pe baza unui protocol.

„Este vorba de Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Alternativa Dreaptă condusă de Adela Mîrza și de țărăniștii autentici, care nu au mai stat sub papucul lui Pavelescu și au constituit Partidul PNȚ Manu-Mihalache. Practic suntem formațiuni curate, decente, care au convingeri serioase, liberal-conservatoare și care practic am decis să acționăm împreună constituind o alianță politică”, a mai spus acesta.

Ludovic Orban a adăugat că toate aceste formațiuni vor avea candidați pe listele Forța Dreptei, având în vedere că partidul are reprezentare parlamentară și poate avea, astfel, reprezentanți în secțiile de vot.

Fostul premier încă mai speră într-un pol de dreapta și, în ciuda neînțelegerilor cu USR, consideră că trebuie să se gândească mai degrabă la scopul final, decât dezamăgiri și trădări.

„Sigur că ce s-a întâmplat în vara asta am lăsat urme adânci, dar în ceea ce mă privește pe mine, eu sunt adeptul unei gândiri serioase în politică, și anume o gândire în care practic trebuie să urmărești care este obiectivul mai important și să treci, de multe ori, peste jigniri, trădări sau peste resentimente care ar putea fi generate de o altitudine neprietenoasă din partea potențialilor parteneri. Sigur că într-o perspectivă de guvernare ne gândim că e necesară o construcție de centru-dreapta care să poată să formeze o majoritate parlamentară care să dea un guvern de orientare liberal”, consideră Orban.

Întrebat dacă va mai colabora cu PNL, Ludovic Orban a precizat că actuala conducere ține partidul „vasal” al PSD și anunță că a încercat să poarte discuții cu Nicolae Ciucă, însă acesta nu a putut să aibă o discuție față în față cu el.

„A dat declarații publice în care a anunțat că va purta discuții pentru realizarea unei coalizări a formațiilor politice de dreapta. Totul a fost praf în ochii alegătorilor. Faptele au demonstrat că Ciucă nu a avut nicicum în cap să facă o coalizare a forțelor de dreapta, deși a fost întrebat cu subiect și predicat inclusiv, a pronunțat numele meu și al formațiunii politice pe care o conduc. Trebuie să știți că nici măcar nu am putut să ne vedem față-n față să discutăm. Ciucă pur și simplu nu a avut curajul să aibă o întâlnire față în față cu mine”, a adăugat Orban.

Președintele Forța Dreptei a mai anunțat că exclude o colaborare cu partidul Dianei Șoșoacă, S.O.S România în Parlament și, de asemenea, nu vrea să aibă nicio legătură cu PSD.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

