De ce n-ar trebui inchise scolile: 7 motive. Analiza Deutsche Welle

Toti elevii din Romania au trecut la invatamantul online odata cu inceputul acestei saptamani, cu toate ca datele oficiale existente nu justifica aceasta masura, daca ele sunt corecte si transparente pana la capat.1) In primul rand, potrivit calculelor facute de Edupedu.ro, doar 6,53% din populatia aflata in grupa de varsta 0-19 ani a suferit infectii din pricina noului coronavirus, pana la finele lunii octombrie. La inceputul scolii, in septembrie, 6,18% din persoane din aceeasi categorie fusesera infectate. Aritmetica arata, deci, ca de la 15 septembrie incoace avem in fata o crestere procentuala de numai 0,35 in randul elevilor si prescolarilor, ceea ce ne conduce la concluzia ca scolile nu reprezinta un focar de raspandire a virusului.2) Apoi, scoala online, chiar daca ar fi de cea mai buna calitate si ar fi eficienta pentru scolarii mici, lasa pe dinafara pe multi copii fara posibilitati, pe cei din familiile care traiesc de la o zi la alta, dar mai cu seama pe cei care provin din comunitatile de romi. 50.000 de gospodarii din Romania nu au curent, fiindca se afla prea departe de liniile electrice, iar in afara acestora exista blocuri intregi, in cele mai mari orase din tara, unde curentul a fost intrerupt, pentru ca locatarii nu au putut sa-si plateasca facturile. Potrivit Institutului National de Statistica doar 75% dintre romani au acces la internet. Aplicand acest procent la cele 3 milioane de elevi , putem ajunge la concluzia ca circa 750.000 de copii nu pot participa la scoala online fiindca nu au internet.3) Tarile cele mai importante de pe continent, Germania, Franta, Marea Britanie, cu toate ca au instaurat o carantina generalizata, au fost reticente sa inchida scolile, cu toate ca numarul infectarilor la mia de locuitori este mult mai ridicat, decat, spre exemplu, in Romania, Grecia sau Slovacia, state care au decis sa treaca total la invatamantul online, fara sa aiba infrastructuri de cea mai buna calitate. In cazul Romaniei decizia autoritatilor este legata de incapacitatea de a tine sub control scolile, de faptul ca numarul elevilor dintr-o clasa autohtona continua sa fie in jur de 30, fata de tarile dezvoltate unde multe clase au doar 15-20 de elevi. Spatiile de miscare sunt destul de restranse in majoritatea scolilor autohtone, iar copiii poate ca sunt mai impulsivi, mai putin obisnuiti cu o disciplina riguroasa.4) Copiii din Romania sunt oricum ramasi in urma cu materia de anul trecut, iar ministerul Educatiei nu a incercat asta vara sa recupereze timpul pierdut. Resursele pedagogice online sunt precare si, cel putin pana acum, profesorii nici macar nu au fost verificati daca si cum isi tin lectiile.5) In multe localitati din Romania exista putine infectari sau chiar deloc, si nu e clar de ce autoritatile insista sa inchida absolut toate scolile din tara.6) Raman deschise, pe de alta parte, asa numitele after-schools, sisteme private de meditatii in grup, unde copiii pot merge in fiecare zi sa-si pregateasca temele si sa petreaca timp impreuna cu prietenii si colegii lor. Pericolul transmiterii virusului nu conteaza in aceasta situatie.7) Scoala online a relativizat si mai mult sistemul de educatie din Romania, multe dintre examenele date in vara au avut subiecte excesiv de usoare, iar la finele saptamanii trecute, ministra Monica Anisie a anuntat ca in acest an scolar vor fi anulate tezele si ca in locul lor vor fi obisnuitele evaluari care se fac la orice materie. O idee buna pentru a nu-i stresa pe copii in aceasta perioada complicata, dar in acelasi timp si o formula care ii va incuraja pe multi elevi sa ia in usor scoala, sa nu se pregateasca, sa mizeze pe ceea ce se intampla la intalnirile online.Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu , a comparat recent supermarketurile cu scolile, explicand ca ambele sunt esentiale pentru existenta oamenilor si, ca atare, ambele ar trebui mentinute deschise: "scolile sunt supermarketuri educationale", a spus apasat singurul ministru al invatamantului care a generat o reforma a acestui domeniu.Decizia premierului liberal Ludovic Orban de a trece toate scolile in regim online ar putea avea efecte serioase asupra copiilor, mai ales ca in Romania, conform ultimelor evaluari facute de PISA, 44% dintre elevi sunt analfabeti functionali. PISA este Programul pentru evaluarea internationala a elevilor lansat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD). Analfabetismul functional este definit de evidenta ca un elev care citeste un text nu poate explica si nu intelege despre ce este vorba in acel text. Scorurile obtinute de elevii romani sunt oricum in scadere fata de evaluarile anterioare (2012 si 2015). La matematica , lucrurile sunt si mai grave, fiindca aproape jumatate dintre elevii romani testati nu au stiut sa faca operatii de baza sau sa converteasca lei in valuta.Trecerea la scoala online s-a facut cu orice pret si peste tot in tara, doar pentru ca guvernul si presedintele sa demonstreze ca Romania este in trend cu masurile luate in Europa, fara ca acest lucru sa fie chiar adevarat. Totul pentru a mentine tara deschisa pana la alegerile din decembrie.