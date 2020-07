Planul national de investitii si de relansare economica, prezentat joi de premierul Ludovic Orban

Ziare.

Evenimentul este programat de la ora 18:00, la Clubul Diplomatic."Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat", a anuntat, luni, premierul Ludovic Orban.El a mai precizat ca, dupa prezentarea masurilor gandite, vor fi adoptate si actele normative necesare."Dupa prezentarea programului economic, obiectivul nostru este ca, in maxim o luna de zile, sa adoptam toate actele normative necesare pentru implementarea masurilor din program", a mai subliniat premierul.In 4 iunie, Ludovic Orban a cerut ministerelor sa lucreze pentru definitivarea actelor normative din pachetul de relansare economica.In 1 iunie, Orban anunta ca Guvernul pregateste un plan de relansare a economiei, spunand ca ar putea majora de la 15 la 20 de miliarde de lei plafonul de garantare pentru programul IMM Invest, dar si ca ia in calcul crearea unui fond de investitii detinut "in prima faza" de statul roman, dar si in sustinerea investitiilor greenfield.