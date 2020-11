Premierul a discutat cu mai multi prefecti si cu peste 100 de primari despre amenajarea de spatii in exteriorul pietelor sau infiintarea de piete volante

Ciucu a declarat ca va gasi solutii

Cel mai probabil, vor ramane deschise doar pietele agroalimentare in aer liber, a spus Ludovic Orban. Dupa criticile pe care Ludovic Orban le-a primit, premierul a vorbit cu circa 100 de primari, de la mai multe partide, si le-a cerut sa amenajeze piete volante pentru agricultori.Premierul a propus, subliniind ca propunerea sa se refera la producatorii autohtoni, ca acestia sa poata vinde fie in spatii exterioare amenajate in zona pietelor, fie in piete volante, vinerea, sambata si duminica, explica News.ro. "Unii incearca sa faca o intreaga campanie ca noi avem ce avem cu producatorii autohtoni. Asta e o mare prostie, dar pentru asta trebuie o reactie. Sa vorbesti cu primarii de sector si sa le ceri lucrul asta" i-a transmis premierul primarului Capitalei.Primul ministru a precizat, in discutiile avute, ca va transmite Directiilor de Sanatate Publica si Directiilor Sanitar-Veterinare solicitarea de a sprijini autoritatile locale in amenajarea unor astfel de spatii.In toate discutiile, premierul a subliniat ca este vorba despre producatorii autohtoni.In discutia cu Nicusor Dan a afirmat ca in pietele din Bucuresti sunt multi comercianti intermediari care nu au nicio bucata de pamant, care au certificat de producator obtinut de la diferiti primari de prin jurul Bucurestiului si care nu sunt producatori."Trebuie toti producatorii autohtoni care au marfa romaneasca sa aiba aceasta posibilitate sa vanda in spatiile deschise amenajate in jurul pietelor si in pietele volante", a adaugat premierul.Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat ca se vor gasi solutii pentru amenajarea pietelor deschise."Am gasit deja solutii pentru a amenaja piete deschise / piete volante la care vor avea acces producatorii romani in imediata vecinatate a pietelor (parcarile adiacente etc.).Maine vom comunica solutiile gasite pentru fiecare dintre pietele Sectorului nostru. Am avut o discutie pe aceasta tema si cu premierul Ludovic Orban si l-am asigurat de faptul ca nici producatorii romani, nici locuitorii sectorului nu vor avea probleme dupa incheierea pietelor din spatiile inchise", a declarat Ciprian Ciucu.Aceleasi masuri se vor lua si in Bacau, Targu Jiu, Sebes si Deva.