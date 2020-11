Surse: Klaus Iohannis a discutat cu liderii PNL despre perspectiva unei posibile guvernari cu USR

Presedintele Iohannis le-a mai spus liderilor PNL sa nu mai atace USR, in perspectiva unei posibile guvernari alaturi de partidul condus de Dan Barna , au mai precizat sursele mentionate.De asemenea, seful statului s-a aratat multumit de felul in care Guvernul a gestionat pandemia de coronavirus si a adaugat ca rezultatele pozitive incep sa se vada. Klaus Iohannis le-a mai transmis liberalilor ca, in cazul in care numarul de infectari intra pe un trend ascendent, atunci nu vor mai fi necesare noi restrictii, au mai afirmat sursele liberale.Informatiile despre discutiile de la intalnirea lui Klaus Iohannis cu liderii PNL au fost difuzate initial de G4Media.Presedintele Klaus Iohannis a sustinut marti de la ora 19.00, dupa intrevederea cu liberalii, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Acesta a lansat, la un an de la alegerea sa, un atac dur la adresa PSD , afirmand ca Romania a fost grav afectata de coruptia guvernelor PSD, ca nicio reforma nu a fost dusa pana la capat."Ne-am trezit in plina pandemie cu lipsuri majore in sistemul medical, cu o infrastructura deficitara si cu un sistem educational cu probleme critice", a afirmat presedintele.El a subliniat ca "PNL este partidul care, la finalul anului trecut, a avut curajul sa-si asume o guvernare stiind ca preia un buget secatuit si o administratie in care PSD a plasat numerosi incompetenti"."Pe 6 decembrie, indepartarea PSD de la butoanele puterii poate sa fie, in sfarsit, definitiva. Este timpul ca, uniti, cetatenii acestei natiuni si fortele politice reformatoare, impreuna cu mine, sa intram intr-o noua etapa de dezvoltare a tarii noastre. Este timpul sa construim Romania Normala", a mai spus seful statului.