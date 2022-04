Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la Brăila, că nu înţelege de ce PNL mai organizează congres pentru alegerea unui nou preşedinte şi de ce acesta nu este numit prin decret prezidenţial.

”Eu nu înţeleg de ce ţin congres cei din PNL, Ciucă trebuia pus preşedinte prin decret prezidenţial. Iohannis trebuia să dea decret, prin care să îl pună preşedintele PNL pentru următorii trei ani pe Ciucă. (...) Ciucă nu are nicio treabă cu liberalismul. Nu poţi să pui ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal un om care a trăit toată viaţa lui în logica 'să trăiţi', a executat ordinele superiorului şi le-a dat ordine celor inferiori în ierarhie. Liberalismul înseamnă cu totul şi cu totul altceva, este anticazon, ca să spun aşa. Înseamnă libertate în primul rând, individualitate. Azi nu mai suflă nimeni în PNL. PNL astăzi este controlat de neliberali, este controlat de oameni care ascultă de comenzile sistemului, nu de oameni care ţin cont de voinţa cetăţenilor şi de regulile democratice”, a susţinut Orban.

Ludovic Orban a spus că, în momentul în care Florin Cîţu a propus excluderea sa din Biroul Executiv al PNL, l-a atenţionat pe acesta că următorul care va fi schimbat atât din funcţia de prim-ministru, cât şi din cea de preşedinte al PNL va fi el.

”Eu i-am spus lui Cîţu când a propus excluderea mea din Biroul Executiv: ţine minte ce îţi spun, în curând nu vei mai fi prim-ministru şi peste alte câteva luni nu vei mai fi preşedintele PNL, te vor schimba ăştia care acum te aplaudă că propui excluderea mea. Deci se ştia, nu asta e problema, problema e că ei au nimerit din lac în puţ, l-au schimbat pe dracu cu tac-su. Cîţu avea aproape cinci ani vechime totuşi, iar el, dacă stai şi îi urmăreşti activitatea, a fost un om care a exprimat pe blogul lui diferite poziţii şi idei liberale”, a menţionat el.

Liderul partidului Forţa Dreptei a mai afirmat că, în acest moment, PNL nu mai are nici 16% cotă de încredere.

”Eu am luat PNL de nicăieri, dintr-o groapă de potenţial, un partid decredibilizat, cu 16-17% intenţie de vot remanentă, datorată mai mult aleşilor locali şi l-am dus la victorie, l-am dus la guvernare. Or, cât de prost să fii să schimbi un preşedinte care te-a luat de jos şi te-a pus pe val? PNL nu mai are astăzi nici 16% cotă de încredere, nu mă refer numai la intenţie de vot, s-a topit ca identitate”, a completat Orban.