Ludovic Orban neagă zvonurile că ar fi fost chemat la DNA. Afacerile din pandemie care au stârnit suspiciuni legate de fostul lider PNL

Fostul lider PNL, Ludovic Orban, susţine că nu a fost implicat în achiziţiile făcute de compania UNIFARM sau de Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) în perioada pandemiei.

Orban a precizat că nu el sau Ministerul Finanţelor din perioada guvernului condus de el au făcut numiri la conducerile celor două instituţii. Totodată, mai spune că nu a fost solicitat să se prezinte la DNA şi că nici nu ar fi motive, în opinia sa, să fie chemat pentru a da explicaţii cu privire la achiziţiile de materiale sanitare sau echipamente.

Fostul prim ministru Ludovic Orban afirmă că nu a fost chemat la DNA.

„E o temă care a apărut recurent, sunt şi canale media care tot populează spaţiul public cu tot felul de astfel de teme. Dar nu am fost chemat la DNA şi, dacă mă întrebaţi pe mine, nu există niciun fel de motiv ca eu să fiu chemat la DNA, să fiu obiectul vreunui dosar”, a declarat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea Plus.

Acesta susţine că stenogramele care au apărut în spaţiul public nu îl „privesc” şi nu au legătură cu el.

Ads

„Eu nu m-am implicat în niciun fel în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii. Implicarea pe care am avut-o, nu numai eu, ci şi alţi miniştri, inclusiv preşedintele, a fost aceea de a debloca relaţii comerciale cu alte state, care blocaseră exporturile către alte ţări. Cum a fost Germania, am dat un exemplu, când era la dispoziţia ministrului Sănătăţii să blocheze toate stocurile de produse, care erau produse de fabricile din Germania, să nu le livreze, chiar dacă erau contracte cu alte ţări”, a explicat fostul premier.

Ludovic Orban neagă cu vehemenţă faptul că ar fi dat indicaţii directorului UNIFARM cu privire la achiziţiile făcute după izbucnirea pandemiei.

„Nu am comandat nicio achiziţie publică, nu am sugerat, nu am recomandat parteneri, nu am cerut sub nicio formă să se deruleze contracte sau să nu se deruleze contracte. Orice poveste legată de subiectul ăsta este simplă poveste. De altfel, până acuma nu a apărut nimic în spaţiul public, deşi... reamintesc că nu l-am numit eu pe directorul general de la UNIFARM. Nu eu l-a numit, cum nici Ministerul Finanţelor nu a numit şeful de la ONAC. Şeful de la ONAC – Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, că aşa se făceau achiziţiile, prin UNIFARM sau prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, unde de asemenea nu era o persoană numită de mine - nu am avut absolut niciun fel de... Dar sunt obligat să răspund la nişte întrebări fără să spună cineva ceva concret. Singurul lucru concret pe care l-am văzut, am văzut că-s nişte bazaconii, că unii au spus că eu am o relaţie cu nu ştiu ce doamnă pentru simplul fapt că a lucrat şi la Primăria Capitalei şi la Ministerul Transporturilor în perioada în care au am lucrat acolo. Eu nici nu cunosc persoana respectivă”, a mai spus fostul premier.

Ads

El mai spune că nu crede că vreunul dintre apropiaţii săi are legătură cu achiziţiile de echipamente medicale.

„Nu cred că cineva din apropierea mea a încălcat în vreun fel legea sau a intervenit în vreun fel în aceste achiziţii” a adăugat Orban.

Întrebat dacă a primit eventuale informări cu privire la faptul că unele persoane ar profita de situaţia de la debutul pandemiei, fostul premier a răspuns negativ.

„E pe principiul ”Calomniază, calomniază, calomniază, că tot rămâne ceva!” Ăsta este principiul care este aplicat”, mai spune Orban, subliniind că nu a fost chemat la DNA „nici măcar ca martor”.

Fostul lider al PNL a vorbit şi despre „implicarea” actualului preşedinte al partidului. Florin Cîţu în ceea ce priveşte achiziţiile de materiale sanitare.

„Domnul Cîţu nu-mi e prieten, dar nu poţi să vehiculezi aşa, aluziv... Implicarea domnului Cîţu a fost aceea că a iniţiat o Ordonanţă de Urgenţă prin care a capitalizat UNIFARM-ul care nu avea capital să poată să participe la tranzacţii. (...) Eu nu cunosc o altă implicare a lui Cîţu în povestea asta”, a adăugat Orban.

Ads

Conform DNA, în contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional din cauza infecţiilor cu noul coronavirus, Guvernul a emis OUG nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală (printre echipamentele respective fiind incluse combinezoanele şi măştile de protecţie), precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Potrivit Art. 4 alin.1 al OUG nr. 11/2020 „Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală, precum și a serviciilor de mentenanță prevăzute la art. 1 alin. (5) se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice”.

CN Unifarm SA a fost desemnată, alături de alte instituţii publice, să efectueze achiziţii de astfel de echipamente de protecţie.

În acest context, Adrian Ionel ar fi pretins suma de 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu virusul COVID-19 - 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale.

Ads

Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumătate a lunii martie 2020, cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute în Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, atât sub aspectul modului în care a fost negociat, cât şi a modului în care a fost atribuit, practic fără nicio procedură.

Procurorii spun că acelaşi document ar fi fost semnat şi de Maria Lizica Daniela Radu, în calitate de şef serviciu comercial în cadrul CN Unifarm SA, pe care, ulterior, Adrian Ionel ar fi determinat-o să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, că negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective.

În cauză, CN Unifarm SA s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.380.000 lei.

Intrermediarii afacerii UNIFARM au „turnat” și au scăpat

Procurorii anticorupţie au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu trei inculpaţi (persoana intermediară şi doi reprezentanţi ai societăţii beneficiare a contractului), în sarcina acestora reţinându-se săvârşirea unor infracţiuni de trafic şi cumpărare de influenţă.

În prezenţa apărătorilor aleşi, inculpaţii au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei trei inculpaţi, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, au fost trimise la Tribunalul Bucureşti.

Ads