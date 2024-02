Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminică, 25 februarie, la Ploieşti, că România "este prost condusă" şi se află într-un mare pericol.

Politicianul susține că drepturile şi libertăţile sunt ameninţate şi că există "un proiect de dominaţie care nu ţine cont de voinţa reală a cetăţenilor".

"V-o spun clar: mie nu-mi este frică pentru că nu am niciun motiv să îmi fie frică, pentru că, oricât m-ar ameninţa unii şi alţii care cred că au toată puterea, nu au ce să îmi facă, sunt un om liber, sunt un om care nu am niciun schelet în dulap, sunt un om care pot să mă uit fără niciun fel de jenă în ochii oamenilor pentru ceea ce am făcut în viaţa publică şi sunt un om care nu dezertez, nu trădez şi nu plec de pe câmpul de luptă. Iar România se va transforma într-un adevărat câmp de luptă, în care ţara va avea nevoie de orice om care are cu adevărat conştiinţă, care înţelege că România este într-un mare pericol, că democraţia este într-un mare pericol, că drepturile şi libertăţile noastre sunt ameninţate, că există un proiect de dominaţie care nu ţine cont de voinţa reală a cetăţenilor", a spus Orban în cadrul conferinţei judeţene de alegeri a filialei Forţa Dreptei Prahova.

În context, Orban a vorbit despre două sentimente care sunt dominante în rândul cetăţenilor, numind aici frica şi neputinţa.

"Realitatea este că, astăzi, în România, există două sentimente dominante în rândul cetăţenilor, care au fost induse în mod special de ei şi prelungirile lor instituţionale sau mediatice. Primul sentiment este de frică. Aproape orice om de afaceri cu care vorbeşti stă şi îşi pune întrebarea dacă nu cumva, în cazul în care îşi exprimă public opţiunea, nu se trezeşte cu toate instituţiile statului care să vină să îl controleze. Oameni care sunt angajaţi în sectorul public îşi pun întrebarea că dacă îşi manifestă opţiunea pentru o formaţiune politică de opoziţie sau dacă îşi exprimă nemulţumirea faţă de proasta guvernare, sunt în pericol de a-şi pierde locul de muncă. Aproape orice profesie care are legătură cu statul, indiferent că e vorba de dascăl, de medic, este supusă unui control parapolitic şi se pot exercita presiuni de toate tipurile asupra unor oameni care chiar dacă sunt buni profesionişti, pot fi sau se poate încerca să fie puşi în genunchi. (...) Al doilea sentiment pe care au încercat să îl provoace este sentimentul neputinţei, că indiferent ce facem noi, ăştia care nu suntem de acord cu ei, tot ei vor rămâne la putere", a mai spus preşedintele Forţa Dreptei în discursul său.

Acesta a subliniat că puterea, în orice democraţie, este deţinută de oameni.

"Dacă oamenii vor să folosească puterea şi mai ales vor să o folosească cu cap, cu discernământ, toţi deţinătorii temporari, efemeri de putere sunt praf în vânt. Dacă ar veni la vot la aceste alegeri în 2024 nu 100% dintre alegători, măcar 50%, măcar 55% dintre cetăţenii cu drept de vot, vă garantez că toate aceste două mafii care deţin puterea astăzi ar fi literalmente spulberate pentru că, repet, puterea este a oamenilor. (...) Nu există armă mai puternică decât votul, pe care îl are fiecare cetăţean. Dacă îşi foloseşte această armă pentru ceea ce consideră el că este bine pentru comunitatea locală, pentru judeţ şi mai ales pentru ţară, vă garantez că putem să îi şi batem de le sună apa în cap", a transmis Ludovic Orban.