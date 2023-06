Liderul Forței Dreptei Ludovic Orban a avut o răbufnire în plenul reunit unde are loc votul pentru învestirea guvernului Ciolacu, spunând despre liderul PSD că este inferior fostului premier Viorica Dăncilă.

„Noi, spre deosebire de cei cărora le-am dat trei trandafiri să înțeleagă că după învestirea guvernului Ciolacu, Ciolacu este șeful lor și o să defileze sub trei trandafiri. Mai bine se înscriu în PSD de acuma pentru că nu o să mai aibe vreo altă șansă politică decât în PSD.

Votăm împotriva acestui guvern uitându-ne la cine este premier. Domnule Ciolacu, eu nu v-aș vota nici la Dobroești, primar, acolo unde locuiesc. Cum aș putea să vă votez prim-ministru. N-am cum să votez pe cineva despre care nu știu ce liceu a terminat, când și-a luat Bacalaureatul. Un om care în primul rând s-a dus să-și facă doctoratul la Academia SRI dar nici nu a fost în stare să-l termine. Nu am cum să votez băiatul bun la toate al baronului PSD de Buzău. Nu am cum să votez vâslașul lui Dragnea. Nu am cum să votez președintele PSD, care e partidul care a ținut România pe loc, care și-a bătut joc de cetățenii români.

Nu am cum să votez guvernul condus de Ciolacu pentru că acest program de guvernare nu este decât un bla bla bla, bla bla bla. E suficient să te uiți pe programul de guvernare a fostului guvern PSD să vezi că 90% din ce a făcut guvernul Ciucă nu are nicio treabă cu programul de guvernare. Mai bine scriați acest program de guvernare pe hârtie igienică că oricum nimeni din guvern nu-l va citi.

Domnule Ciolacu, sigur citiți mai bine decât doamna Dăncilă, dar doamna Dăncilă vă era superioră în CV și măcar în sinceritate și onestitate. Dați-mi voie să vă fac cadou cartea „Pas cu Pas”, scrisă de președintele Iohannis, luată de la un anticariat”, a răbufnit Ludovic Orban. Acesta din urmă nu a mai reușit să-și termine ideea, întrucât Nicolae Ciucă i-a tăiat microfonul.

