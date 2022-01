Ludovic Orban spune că Florin Cîțu are zilele numărate la șefia PNL. Motivul pentru care Ciucă sau Bode nu îi vor succeda în funcție

Fostul lider al liberalilor, Ludovic Orban, e de părere că actualul șef al PNL, Florin Cîțu, își va pierde funcția „în curând”, însă următorul nume la președinția partidului este sub semnul întrebării. Orban a explicat de ce crede că „frâiele” PNL nu ar putea ajunge în mâinile lui Nicolae Ciucă sau ale lui Lucian Bode.

Ludovic Orban afirmă că nu doreşte să îl critice pe actualul lider al partidului Florin Cîţu pe motiv că nu poate să dea „cu piciorul în cineva care este căzut la pământ şi care în curând va fi schimbat şi din funcţia de preşedinte al PNL”.

Orban este de părere că nici Nicolae Ciucă, nici Lucian Bode nu pot fi succesori ai lui Cîţu la şefia partidului, din cauza problemelor legate de plagiat, respectiv de informaţiile privind unele derapaje legate de activitatea Poliţiei. În ceea ce priveşte PNL, fostul lider al formaţiunii spune că nu mai e nimic, e în alianţă cu PSD-ul”.

Ads

„Ce am avut de spus, am spus în competiţie. Nu pot să dau cu piciorul în cineva care este căzut la pământ şi care în curând va fi schimbat şi din funcţia de preşedinte al PNL. Cîţu va fi schimbat când va dori Iohannis şi va fi schimbat cu cel cu care doreşte Iohannis. Dacă se hotărăşte Iohannis să-l schimbe pe Cîţu. Părerea mea e că nu mai poate să-l ţină foarte mult, nu poţi să ţii în fruntea unui partid o persoană care practic are credibilitate aproape zero în spaţiul public” a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la Realitatea Plus.

Cum vede Ludovic Orban situația din PNL

Întrebat cine ar fi, în opinia sa, succesorul lui Florin Cîţu, Ludovic Orban a evitat să „anticipeze” în această privinţă.

„Dacă m-aţi fi întrebat în urmă cu două săptămâni, probabil v-aş fi răspuns Nicolae Ciucă, dar după acuzaţia de plagiat care este formulată de o persoană care s-a ocupat de subiectul ăsta şi care atunci când a formulat o acuzaţie de plagiat a formulat-o pe baza unei analize foarte serioase, mă refer la doamna Şercan… La un moment dat şi Bode se încălzea pe margine, dar Bode, în mod normal, ar trebui să demisioneze după tot ce apare în zona de Poliţie. Dacă ar exista un motiv pentru care Bode s-ar putea califica la funcţia de preşedinte al PNL este că a reuşit să-şi secretizeze lucrarea”, a adăugat Ludovic Orban.

Fostul premier spune că a fost „ofertat” să îşi susţină doctoratul, dar a refuzat.

În ceea ce priveşte actuala situaţie a PNL, Orban afirmă că partidul pe care l-a condus este „în prăbuşire” şi „fără vreo resursă de revenire”.

„Nu prea mai e nimic: nici progresist, nici liberal, nici conservator, e în alianţă cu PSD-ul la guvernare. Sunt după cum bate vântul”, mai spune Orban.

Ads