Melescanu: Protestul transportatorilor, o lovitura sub centura lui Orban

Teodor Melescanu, vicepresedintele PNL, a afirmat, luni, in cadrul sedintei conducerii partidului, ca protestul transportatorilor organizat in Capitala este o actiune politica menita sa il atace pe Ludovic Orban, ministrul Transporturilor si candidatul PNL la Primaria Bucurestiului.

"Din analiza pe care am facut-o, protestul este o actiune politica a PD-L care vrea sa ii dea o lovitura sub centura lui Orban. Asistam la o incercare de blocare a traficului de centura si a traficului in Bucuresti", a declarat Melescanu, motivandu-si afirmatiile prin faptul ca Primaria a dat autorizatie pentru manifestatie pe o perioada de trei zile.

Melescanu a vorbit, de asemenea, despre "subiectul Italia".

"Guvernul si PNL urmaresc cu mare atentie evolutiile intrarii in functiune a noului Guvern italian", a spus Melescanu, adaugand ca premierul Calin Popescu Tariceanu i-a convocat pe ministrul Muncii, Justitiei, Internelor si pe mai multi reprezentanti ai afacerilor externe pentru a analiza situatia actuala si a veni cu masuri pentru respectarea dreptului de libera circulatie.

Ads

Ministrul Apararii a precizat ca exista un interes bilateral pentru o rezolvare pozitiva a problemei romano-italiene si a acuzat autoritatile din Peninsula ca nu au accesat fondurile europene destinate integrarii rromilor.

"Dorim ca prin cooperare cu Italia sa nu permitem sa se creeze sentimente antiromanesti. Exista un interes real pentru ca relatiile bilaterale dintre Italia si Romania sa fie ferite de consecintele negative care pot aparea in raporturile dintre cele doua tari", a mai spus Melescanu.

"Daca sunt infractiuni, ele trebuie solutionate potrivit legilor europene, trebuie sa respecte prevederile Tratatului de la Lisabona si dreptul la libera circulatie", a afirmat vicepresedintele PNL.

Referitor la campania electorala, Melescanu a declarat ca interventia presedintelui Traian Basescu reprezinta o incercare de a sprijini direct campania candidatului PD-L care se dovedeste ca are probleme serioase.

"Singura explicatie pe care pot sa o dau la aceste declaratii este faptul ca, in mod evident, in campania pe care o care reprezentantul PD-L, Blaga, in Bucuresti, exista probleme foarte serioase care transpar nu numai din discutiile care au avut loc, ci si din sondajele care se fac", a subliniat liderul PNL.

Ads