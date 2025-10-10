Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui României, spune că Nicușor Dan nu este un președinte „prea activ”, în sensul în care să „sară” peste competențele prezidențiale, dar nici „un președinte absent”, cum era Iohannis. Fostul lider al PNL a mai declarat că președintele are o relație de colaborare cu premierul Ilie Bolojan.

„Ca să spun așa, nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis. Este un om echilibrat, care girează cu responsabilitate atribuțiile, competențele funcției prezidențiale”, a declarat Orban la RFI.

Întrebat cum ar trebui să gestioneze președintele Nicușor Dan relația cu premierul Ilie Bolojan, care pare să se fi răcit în ultima vreme, consilierul prezidențial a răspuns:

„În primul rând, dați-mi voie să nu fiu de acord cu evaluarea făcută de unii, care nu e confirmată de fapte. Chiar de curând, președintele a intervenit tocmai pentru a veni în sprijinul stabilității guvernamentale și în sprijinul premierului Bolojan. Între președintele României și premierul Bolojan cu siguranță e o relație de colaborare. În ceea ce mă privește pe mine, de o săptămână, de când am intrat în echipa președintelui Nicușor Dan, nu am simțit o astfel de răceală, dimpotrivă, o deschidere spre colaborare și susținerea tuturor măsurilor necesare.”

Despre varianta unui guvern PSD-AUR, cu ”binecuvântarea” lui Nicușor Dan, Ludovic Orban a spus că, „deocamdată”, nu crede că există un risc de rupere a coaliției și este convins că președintele întotdeauna „va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”.

Consilierul prezidențial comentează și proiectele prin care PSD vrea să corecteze ”inechitățile” din primele două pachete de măsuri fiscale:

„A existat un acord că nu se va face acest lucru și că dacă se ajunge la concluzia că se poate face acest lucru, să fie făcut de comun acord de toate partidele din coaliție. Fac această mențiune, care este importantă, pentru a reflecta adevărul. În mod evident, fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției la care participă. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze, se pierde încrederea între parteneri și în timp se va ajunge la o situație în care pur și simplu nu o să mai poată să guverneze împreună”, a precizat Orban.

