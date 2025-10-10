Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:23
841 citiri
Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial
Nicușor Dan alături de Ludovic Orban FOTO Hepta

Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui României, spune că Nicușor Dan nu este un președinte „prea activ”, în sensul în care să „sară” peste competențele prezidențiale, dar nici „un președinte absent”, cum era Iohannis. Fostul lider al PNL a mai declarat că președintele are o relație de colaborare cu premierul Ilie Bolojan.

„Ca să spun așa, nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis. Este un om echilibrat, care girează cu responsabilitate atribuțiile, competențele funcției prezidențiale”, a declarat Orban la RFI.

Întrebat cum ar trebui să gestioneze președintele Nicușor Dan relația cu premierul Ilie Bolojan, care pare să se fi răcit în ultima vreme, consilierul prezidențial a răspuns:

„În primul rând, dați-mi voie să nu fiu de acord cu evaluarea făcută de unii, care nu e confirmată de fapte. Chiar de curând, președintele a intervenit tocmai pentru a veni în sprijinul stabilității guvernamentale și în sprijinul premierului Bolojan. Între președintele României și premierul Bolojan cu siguranță e o relație de colaborare. În ceea ce mă privește pe mine, de o săptămână, de când am intrat în echipa președintelui Nicușor Dan, nu am simțit o astfel de răceală, dimpotrivă, o deschidere spre colaborare și susținerea tuturor măsurilor necesare.”

Despre varianta unui guvern PSD-AUR, cu ”binecuvântarea” lui Nicușor Dan, Ludovic Orban a spus că, „deocamdată”, nu crede că există un risc de rupere a coaliției și este convins că președintele întotdeauna „va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”.

Consilierul prezidențial comentează și proiectele prin care PSD vrea să corecteze ”inechitățile” din primele două pachete de măsuri fiscale:

„A existat un acord că nu se va face acest lucru și că dacă se ajunge la concluzia că se poate face acest lucru, să fie făcut de comun acord de toate partidele din coaliție. Fac această mențiune, care este importantă, pentru a reflecta adevărul. În mod evident, fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției la care participă. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze, se pierde încrederea între parteneri și în timp se va ajunge la o situație în care pur și simplu nu o să mai poată să guverneze împreună”, a precizat Orban.

Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la...
Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă”
Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă”
Valentin Naumescu, profesor universitar, numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pentru Afaceri Europene, consideră că "România, a șasea țară ca populație din UE, are...
#Ludovic Orban, #Nicusor Dan, #Administratia Prezidentiala , #stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Donald Trump ameninta Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproseaza guvernului Sanchez
DigiSport.ro
Istvan Kovacs, trimis in "infern". Albanezii au transmis un mesaj transant, dupa ce au aflat ca ii va arbitra
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”
  2. Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc
  3. Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial
  4. Resetarea clasei politice, condiție obligatorie pentru aplicarea reformelor economice întârziate de prea mult timp
  5. ”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
  6. Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia
  7. Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO
  8. Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
  9. Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Răspunsul dat de Oana Țoiu după discuțiile cu șeful diplomației SUA
  10. Ce nu înțeleg cei de la Putere: „Este semnalul unui faliment. Să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România” ANALIZĂ