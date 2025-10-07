Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”

Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică"
Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, pentru care am și pregătire - absolvent de științe politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a afirmat Ludovic Orban, într-o intervenție la Digi24.

„În această poziție eu reprezint președintele României, eu n-am prieteni sau adversari personali. Atitudinea mea față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutare a unor puncte de înțelegere, pentru că eu știu foarte clar că președintele României este un om constructiv, un om care chiar vrea să facă lucruri bune pentru România și care vrea să aibă o relație cât se poate de normală, civilizată, instituțională, cu actorii politici”, a mai spus Orban.

Referitor la momentul destul de întârziat de numire a consilierilor, Orban a explicat că șeful statului probabil „a așteptat să facă numirile în echipă, adică să-și formeze echipa aproape integral, să-i numească pe toți”.

Orban a ocupat funcțiile de prim-ministru, președinte PNL și este fondatorul partidului Forța Dreptei.

Orban, despre tensiunile din coaliția de guvernare

.

Ludovic Orban a vorbit și despre situația actualei coaliții de guvernare. Acesta susține că nemulțumirile vor apărea întotdeauna într-o astfel de construcție politică formată din partide care au fiecare interesele proprii.

„O să încerc să am o fotografie cât mai exactă asupra problemelor care există, asupra tensiunilor, asupra neînțelegerilor, asupra obiectivelor pe care le urmărește fiecare partid. E o coaliție extrem de complicată, să fim serioși. Este o coaliție formată din patru formațiuni politice care au interese de reprezentat, care au reprezentare extrem de serioasă, practic, PSD, PNL, UDMR și USR sunt practic partidele care dețin aproape toți primarii și toți președinții de consilii județene, ei care în general au o reprezentare în administrația centrală și în serviciile deconcentrate. Întotdeauna vor fi discuții, nemulțumiri, neînțelegeri”, a spus Orban.

El a vorbit și despre declarația lui Sorin Grindeanu, care a spus că PSD nu va accepta să fie „ruda săracă” a acestei coaliții, în contextul alegerilor pentru primăria Capitalei.

„Alegerile pentru Primăria Capitalei pot constitui un factor de disensiune în coaliție. Declarația domnului Grindeanu arată limpede acest lucru”, a spus Orban.

