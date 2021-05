Coalitia a batut palma pe impartirea a doua posturi-cheie. Cine se afla pe lista scurta a PNL pentru sefia TVR

Saseanu, favorita la sefia TVR

Pe cine vrea USRPLUS la conducerea Radioului Public

Dezbateri intense pentru pozitia de Avocat al Poporului

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca in coalitie s-a decis ca Partidul National Liberal ( PNL sa preia conducerea TVR, in vreme ce reprezentantilor USRPLUS le va reveni sefia Radioului Public."Am ajuns cumva la un consens pe cele doua pozitii. Marti va avea loc o sedinta de plen comun a Senatului si Camerei Deputatilor pentru a merge inainte cu schimbarile de la Radioul Public si TVR. Aici situatia este ca si rezolvata", au precizat surse liberale pentruLiberalii au la aceasta ora si un favorit pentru sefia TV R, in persoana Ramonei Saseanu, de la TVR Craiova, insa discutiile inca sunt deschise.Saseanu are o experienta media de peste 25 de ani in presa audio-vizuala, este absolventa a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti si este si licentiata in drept la Universitatea "Spiru Haret" din Craiova. In 1995, Ramona Saseanu a inceput sa lucreze la un radio local din Craiova, apoi a plecat la Bucuresti pentru a lucra la PRO TV, iar intr-un final a revenit in Craiova din postura de corespondent PRO TV pentru zona Olteniei, unde lucreaza din anul 2001.De cealalta parte, Birourile Nationale ale USR si PLUS au decis in urma cu cateva saptamani, sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu pentru postul de director al Radioului Public. Decizia a fost luata in urma unei competitii deschise, au precizat la acea vreme reprezentantii USRPLUS."Mandatul domnului Popescu va fi acela de a intari misiunea publica a radioului de stat atat din punct de vedere administrativ si managerial, cat si din punct de vedere editorial, astfel incat categorii cat mai largi de public sa se simta reprezentate in productia SRR. Eforturile sale vor viza inclusiv adaptarea rapida a productiei SRR la mediile digitale", arata USR -PLUS, intr-un comunicat de presa.Discutiile nu s-au incheiat, insa, pentru pozitia de Avocat al Poporului. Coalitia de guvernare nu s-a decis cui ii va reveni postul de Avocat al Poporului pentru ca atat UDMR, cat si PNL si-ar dori sa obtina sefia institutiilor. Asa cuma scris, liberalii le-ar fi sugerat partenerilor de la UDMR sa preia sefia Agerpres, insa acestia au refuzat oferta presedintelui PNL.Amintim ca demersurile de revocare a lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului au inceput in luna februarie. In replica, Weber declara la jumatatea lunii martie ca institutia pe care o reprezinta "nu este un apendice al Guvernului" si ca nu trebuie sa "mangaie pe crestet" Executivul. Mai mult, aceasta a precizat ca nu are motive sa demisioneze din functie.Facem precizarea ca Avocatul Poporului este numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat , in sedinta comuna, iar mandatul acestuia poate fi reinnoit o singura data.Mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie , revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.