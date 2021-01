Costel Barbu: Filiala PNL Teleorman ramane aproape de Ludovic Orban

"Principalul obiectiv al PNL este sa asigure, prin majoritatea pe care o are in coalitia de dreapta, o guvernare responsabila, profesionista si aplicata pe nevoile reale ale Romaniei si economiei nationale. Ludovic Orban ramane Prim Ministrul care, in cea mai neagra si tensionata perioada din istoria postdecembrista a Romaniei, si-a asumat responsabilitatea de a guverna o tara care se confrunta cu o pandemie inimaginabila, ce a pus la grea incercare atat populatia cat si mediul de afaceri, reusind impreuna cu echipa sa performante remarcabile, atat in domeniul sanatatii cat si economic", a scris Costel Barbu.Deputatul liberal a explicat ca "Ludovic Orban este presedintele ales de Congres, care a preluat, in 2017 un PNL aflat in opozitie si l-a dus, in 2020, dupa o munca incredibila, inlaturand obstacol dupa obstacol, la guvernare, asigurandu-i un mandat de 4 ani in care sa-si consolideze pozitia si sa arate, prin aceeasi eleganta si maturitate din ultimii 4 ani, ca este partidul care poate onora increderea pe care i-au dat-o romanii in decembrie 2020"."Este obligatia noastra, a tuturor liberalilor, sa continuam, alaturi de presedintele PNL, Ludovic Orban, sustinindu-l cu toata hotararea, proiectul liberal de reformare si modernizare a Romaniei. Alaturi de Ludovic Orban, am simtit intensitatea fiecarei zile in care am mai castigat o lupta cu boala ce acapara Romania, in care am ajutat antreprenorii sa isi salveze afacerile, in care am adus, prin proiectele deblocate, o raza de speranta in viata romanilor si le-am redat increderea in politica liberala", a adaugat Costel Barbu.Barbu Costel, fostul primar al comunei teleormanene Suhaia este omul de incredere al premierului liberal Ludovic Orban. Barbu Costel a fost condamnat definitiv pentru incompatibilitate in perioada in care era primar al comunei Suhaia. Mai bine de doi ani in care era primar al comunei Suhaia, sotia lui Barbu Costel ii era subordonata in cadrul primariei Suhaia, fapt sesizat de Agentia Nationala de Integritate.Barbu Costel, cunoscut si sub porecla de Bitanu, a fost declarat incompatibil de ANI in anul 2013, si a pierdut functia de primar in anul 2015. Ulterior, sotia sa a fost aleasa primar al comunei Suhaia. Potrivit documentelor ANI, Costel Barbu s-a aflat in perioada 12.06.2008 - 10.11.2010 in relatii ierarhice directe cu sotia sa, Polexia Georgiana Barbu, care lucra ca referent in cadrul compartimentului de impozite si Taxe din cadrul primariei Suhaia. Erau zvonuri precum ca sotia primarului Barbu Costel lucra in primarie inca din anul 2004. Costel Barbu a atacat decizia ANI in justitie , dar degeaba. In anul 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul inaintat de Barbu Costel. Dupa aceea, in anul 2016, sotia sa, Polexia Georgiana Barbu, a candidat si a castigat functia de primar in comuna Suhaia.In iulie 2010, Costel Barbu, primar de doi ani al comunei Suhaia, a fost trimis in judecata alaturi de alte 19 persoane pentru infractiunile de distrugere, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii si ordinii publice si violare de domiciliu.Dosarul penal a fost intocmit dupa ce Barbu, alaturi de satenii din Suhaia, au luat cu asalt locuinta construita pe malul lacului din localitate a unui om de afaceri. Pentru ca afaceristul nu ii mai lasa pe sateni sa pescuiasca, primaria l-a dat in judecata si a castigat dreptul oamenilor de a folosi balta."In data de 12 noiembrie 2009, comisia judeteana de punere in posesie a mers in comuna, iar primarul, Costel Barbu a chemat la primarie mai multi localnici, carora le-a pus la dispozitie mijloace de transport , tractoare si buldozere, pentru a merge impreuna la balta. O parte dintre acestia au mers impreuna cu reprezentantii primariei la locul unde trebuia sa se bata tarusul, iar ceilati s-au deplasat la locuinta lui Dinu Eduard", a spus purtatoarea de cuvant a Perchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, procuror Cocuta Evaterina Ruscu, citata de Adevarul."Puhoiul de oameni, aproximativ 200 de persoane s-a dezlantuit la vederea oamului de afaceri si cu buldozerul au distrus gardul casei, au incendiat un autoturism Dacia , au rasturnat un Jeep si au spart geamurile de la casa si de la usi. Toate acestea se intamplau in prezenta edilului sef, care "era urcat pe una dintre masini si flutura titlul de proprietate al baltii", a mai spus procuroarea.Oamenii ii cereau omului de afaceri sa plece din comuna lor, lucru pe care acesta din urma l-a facut. Mascatii nu le-au putut tine piept localnicilor. Desi echipaje impresionante ale S.P.I.R.-ului, dar si zeci de jandarmi au sosit la locul cu pricina, nu au putut sa-i stapaneasca pe cei revoltati. Mai mult decat atat, la evaluarea pagubelor, facuta de Dinu Eduard, acesta a observat ca pe langa bunurile distruse, ii lipseau doua autovehicule, de tip ATV si ustensile pentru peste, a mai notat Adevarul.In 2013, Costel Barbu a fost condamnat de judecatoria Zimnicea la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice, sentinta fiind mentinuta, prin decizie definitiva pronuntata in 2014, de Curtea de Apel Bucuresti.