Cum lupta primarul din Vatra Dornei, Ilie Bonches, cu "visul" COVID-19: vrea "sa bage virusii in conducte si sa ii gazeze"

"Nu-mi vine a crede ca este o realitate si nu e un vis. Chiar sunt emotionat la maxim pentru asa vizita pe care o avem azi la Vatra Dornei. Ii rog pe dorneni sa ne unim cu totii si sa reusim sa trecem perioada aceasta grea, iar toti virusii vom reusi sa ii bagam in conducte si sa ii gazam, sa incheiem pentru Dorna si pentru Romania cu pandemia", a declarat Ilie Bonches, primarul din Vatra Dornei, citat de Mediafax. Gheorghe Flutur , presedintele Consiliului Judetean Suceava, a fost si el prezent la vizita oficiala alaturi de primarii PNL si Ludovic Orban."Vreau sa multumesc premierului Romaniei, Ludovic Orban, pentru finantarea acestor doua cazane de la Vatra Dornei. Dorna e tara laptelor, a fructelor de padure, tara abatoarelor. Aici graviteaza in jur de 50.000 de locuitori. Multumesc lui Dumnezeu ca am prins acest moment legat de gazul metan de la Dorna", a declarat Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava.