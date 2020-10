Lista completa a candidatilor PNL la alegerile parlamentare. Orban: Intram in campanie sub sloganul simplu "Dezvoltam Romania"

Bucuresti

"Pana la aceasta ora, am primit 600.000 de semnaturi din partea romanilor, pentru sustinerea PNL in alegerile parlamentare. Le multumesc pentru sprijin si le garantez ca increderea lor va fi rasplatita. Batalia pentru Romania a inceput in 2019, odata cu alegerile pentru Parlamentul European si cu Referendumul pro Justitie initiat de presedintele Romaniei.Atat Referendumul cat si alegerile europarlamentare au reprezentat o victorie a presedintelui Iohannis si a Partidului National Liberal si a partii din societate care isi doreste o democratie, o Justitie independenta, o egalitate a cetatenilor in fata legii si care a sustinut ca nimeni nu este mai presus de lege. Batalia pentru Romania a continuat cu batalia prezidentiala, in care candidatul Partidului National Liberal, Klaus Iohannis , a castigat alegerile prezidentiale fara drept de apel, administrand o infrangere rusinoasa pentru PSD si pentru candidatul PSD", a afirmat marti Ludovic Orban.Ela a mai spus ca alegerile generale sunt decisive pentru Romania si a indemnat oamenii sa voteze PNL, singurul partid capabil sa invinga PSD si sa guverneze bine pentru romani."A urmat, in 27 septembrie, o grea lupta in alegerile locale, in care ne-am confruntat cu 29 de baroni rosii si cu aproape 1700 de satrapi care s-au luptat pe viata si pe moarte, folosind toate parghiile legale si ilegale pe care le-au avut la dispozitie pentru a-si salva mandatele. Si aceasta batalie a fost castigata de Partidul National Liberal si de candidatii Partidului National Liberal.Romanii, din mai 2019, au aratat clar ca nu mai vor PSD, ca s-au saturat de un partid care calca in picioare drepturile si libertatile oamenilor, de un partid care a vrut sa confiste Romania si care nu a facut altceva decat sa-si slujeasca interesele clientelei politice si sa-si apere penalii. Toate bataliile castigate, atat batalia pentru Parlamentul European, cat si batalia prezidentiala, cat si batalia de la locale, trebuie incununate de victoria decisiva. PSD nu a murit, PSD nu este inca infrant, PSD se zvarcoleste si incearca prin toate mijloacele posibile sa tina Romania ocupata.Alegerile din 6 decembrie sunt alegeri decisive pentru Romania. In 6 decembrie, romanii trebuie sa vina la vot cu incredere si sa voteze Partidul National Liberal, care este singura forta politica care are capacitatea de a invinge PSD si are capacitatea de a guverna Romania si de a indrepta Romania in directia corecta. Intram in campanie sub sloganul simplu", a mai spus Orban.Ludovic Orban deschide lista pentru Camera Deputatilor in Bucuresti, iar Florin Citu pe cea la Senat. 